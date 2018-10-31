〈財報〉美國電信T-Mobile Q3用戶數超越預期 股價應聲上漲

美國第三大電信集團 T-Mobile (TMUS-US) 在週二 (30 日) 發布第三季財報，新手機用戶數和獲利皆超越分析師預期，主要得益於該公司的無線方案以及 iPhone 的舊機換新機優惠方案。股價在盤後交易中上漲了 3%。

T-Mobile 在第三季增加了 77.4 萬名電話用戶，高於去年同期的 59.5 萬名用戶數，也高於分析師預期的 62.8 萬名用戶數。

針對特定用戶的新無線方案，例如 55 歲以上的用戶和軍方人員，使得 T-Mobile 獲得了新的客戶群。T-Mobile 也表示，預期 2018 全年用戶數將增加 380 萬至 410 萬名，高於先前預期的 300 萬至 360 萬名。

華爾街分析師觀察所謂的「後付費」(postpaid) 的用戶數字，認為結果非常強勁。這些用戶支付經常性賬單並且對運營商更有價值。NewStreet Research 的分析師 Jonathan Chaplin 表示「他們正受到新市場和新地區的歡迎，」他繼續說道：「我認為他們還有很長的路能走。」

根據 T-Mobile 第三季財報數據顯示，

T-Mobile 的營收從 100.2 億美元上升 8.2% 至 108.4 億美元，高於分析師預期的 107.2 億美元。

淨利較去年同期上升 44.5% 至 7.95 億美元。

EPS 為 93 美分，高於分析師預測的 85 美分。

該公司表示，第三季淨利受到待處理的 Sprint 合併相關的 5300 萬美元的影響

上週，美國最大的運營商 Verizon 報告，表示第三季增加了 29.5 萬個電話用戶，超過了預計的 16.1 萬名新用戶。另外，電信大廠 AT&T 則在第三季增加了 6.9 萬名電話用戶，超越分析師估計的 2.2 萬名用戶數。

總部位於華盛頓州的電信公司 T-Mobile 股價在盤後交易中上漲 3% 至 66.00 美元。