復仇者聯盟靠邊站！這款遊戲剛創下娛樂史上最高週末銷售數字

發行商表示，上週末發行的最新大型電子遊戲剛創下史上最大周末銷售數字。

Rockstar Games 推出的「碧血狂殺 2 (Red Dead Redemption 2)」在前三天全球零售消費銷售額飆升至 7.25 億美元。

Rockstar Games 的母公司 Take-Two Interactive (TTWO-US) 在新聞稿中表示，該遊戲已成「娛樂史上最大的週末票房」。

根據 Box Office Mojo 的數據，迪士尼 (DIS-US) 的「復仇者聯盟：無限戰爭 (Avengers: Infinity War)」在大螢幕上的首週票房收入大約超過 6.4 億美元。

在公布這項訊息後，Take-Two Interactive 股票週二 (30 日) 飆升了 11%。美銀美林之前 8 月曾重申該股的買入評級，預計「碧血狂殺 2」的銷售強勁。

分析師 Justin Post 當時在報告中指出，「我們繼續看好『碧血』的假期銷售優勢，而我們的長期看法沒有改變：Take-Two 擁有最大的獲利來源，包括數位轉換、遊戲內交易轉移、獲利擴張和串流內容交易中的多次擴張受惠。」

根據 Take-Two 的說法，「碧血狂殺 2」是「有史以來第二高的娛樂發布」，落後於另一款 Rockstar 發行的「俠盜獵車手 V (Grand Theft Auto V)」，在發售後 3 天銷售額超過 10 億美元。但因它是在週二發表後的三天銷售額，所以它未能獲得上市首週冠軍。

「碧血狂殺 2」被 Take-Two 描述為「設定在非法時代垂死的日子中一段有關榮耀和忠誠的史詩故事」，受到評論家的一致好評。

根據評論整合網站 Metacritic 的最新數據，該遊戲目前與「俠盜獵車手 V」在索尼 Playstation 4 和微軟 Xbox One 平台評論家評分最高的遊戲中並列第一。