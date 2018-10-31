義隆Q3獲利創上市後新高 Q4因淡季營收將季減高個位數百分比

觸控晶片大廠義隆 (2458) 受惠於出貨大增，單季每股淨利 1.28 元，創下上市以後的單季獲利新高；展望第四季，因進入產業淡季，公司預估單季營收將季減高個位數百分比。回顧第三季表現，義隆單季營收 24.84 億元，季增 18.06%，年增 15%，創單季營收新高，且優於財測值，主要原因為 SCREEN 季增四成，而 Pad 部分季增 15%，主要取自微軟與華為的持續拉貨。



另外，因帶筆高的毛利產品出貨量超過 350 萬套，已超過上半年出貨量，帶動第三季毛利率拉升到 46.1%，而義隆第三季單季淨利 4.72 億元，季增 29.3%，單季每股淨利 1.28 元，累計義隆今年前三季每股淨利 2.78 元。而產線出貨方面，義隆第三季 Touch NB 出貨約 550 萬，Pad 第三季出貨 1840 萬套，而平板第三季出貨 130 萬套。



展望第四季，義隆預估，受淡季影響，單季營收或落在 22.6 億元~ 23.1 億元，季減 7%~9.1%，單季毛利率落在 45.5%~46.5%，營業利益率約 21.1%~22.7%。產品線出貨預估，Touch NB 出貨約 520 萬套，Pad 預計為 1600~1650 萬。



此外，就中美貿易戰影響方面，義隆回應，目前中美貿易站沒那麼有感覺，但明年難說。最後，義隆董事長葉儀皓也提到，明年公司比較大的成長動能會在 NB Touch，除第一大供應商新思外，義隆有可能是第二大供應商。此外，指紋在 NB 約明年第二季開始放量，有幾家公司送樣驗證當中，另外，去年整體全球市場觸控螢幕約有 4 成帶筆出貨，今年應該會再增加。

