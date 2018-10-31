拓商用筆電市占 宏碁推TravelMate T6系列新機 鎖定企業資安搶市

宏碁 (2353) 攻商用筆電市場，週二 (30 日) 推出新款 Acer TravelMate T6 系列時尚輕薄商用筆電，強調具備「資安保衛金三角」設計，吸引企業客戶。宏碁表示，筆電是企業的行動辦公室，但筆電隨著工作需求移至各處，因環境不同不如其他設備在公司可緊密掌握狀況，進行監控及保護，常是機密外洩的漏洞和企業資安的死角。



宏碁說，多數的機密資料外洩事件與隨身碟一類的 USB 儲存裝置有關，若有心人士利用已安裝好作業系統的隨身碟，再將該電腦設定為從 USB 啟動，就有可能接剽竊電腦中的檔案。



宏碁此次商用筆電新品特別強調資安保護，以「資安保衛金三角」的設計，包括 BIOS 設置管理機制、Windows Hello 辨識技術以及 TPM 平台模組，由裡而外嚴密保護電腦資安。