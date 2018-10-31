敦泰Q3每股僅賺0.3元 IDC晶片產能到位 Q4營收有望淡季不淡

驅動與觸控晶片設計業者敦泰 (3545) 因 IDC 效益不如預期，今年第三季單季每股淨利僅 0.3 元，表現不佳。而展望第四季，因 IDC 晶片新產能會在下半季量產，屆時有望繳出淡季不淡的成績單。回顧第三季，敦泰因整合驅動與觸控的 IDC 晶片，遭遇到晶圓產能不足的影響，整體 IDC 晶片效益未能發揮，單季出貨僅與第二季持平，致使單季營收僅 25.3 億元，季減 7.4%，但受惠於產品組合優化、成本控制得宜及產品漲價效益，單季毛利率達 24.4%，季增 2.87 個百分點，單季淨利 7621.5 萬元，季減 4.6%，年減 43.3%，第三季每股淨利 0.3 元。



展望第四季，敦泰提到，因新版 IDC 晶片已經完成驗證，加上新產能將在第四季下半到位，為此，第四季營收有望淡季不淡，同時因為產品組合優化，單季毛利率也將持穩。最後，敦泰也透露，多款車用專屬產品已送樣認證，對後續營運也將有加分效果。