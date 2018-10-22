義隆電推帶筆功能的TDDI晶片 營運添新動能

IC 設計廠義隆電 (2458-TW) 今(22)日宣布，開發出全球首顆具帶筆功能的整合觸控與驅動功能單晶片(TDDI with Pen function)，預計今年底量產，目標市場鎖定年銷售量 15 億台智慧型手機市場，預計可為公司營運成長，帶來強大的催化劑。

義隆電表示，智慧型手機採用 TDDI 晶片，已蔚為趨勢，今年預計市場使用量將超過 3.5 億台，2019 年成長態勢可望延續，為搶攻此具巨大潛力的市場商機，公司傾全力開發與市場競爭者具差異化、並有帶筆功能的整合觸控與驅動功能單晶片 (TDDI)，預期可突圍目前智慧型手機觸控晶片市場，並提升整體營運成長。

據了解，智慧型手機全螢幕已成主流配置，今年全螢幕已有超過 5 成的滲透率，明年預計超過 7 成，這款單晶片可支援採用 18:9 和 21:9 的全螢幕手機，也可同時支援 FHD 解析度，筆壓最高可達 4096 階，有助提升簽字認證的效用。

同時，當快速滑動時，筆的報點率達 240HZ，是目前全球最高的效能，甚至領先美系品牌產品，且可支援筆懸浮高度達 1-2 公分，效能超過電磁筆 (EMR)，最關鍵的是，這顆晶片的腳位和市場主要面板供應商的腳位完全相容，可同時支援 COG 和 COF 兩種封裝方式。

義隆電指出，這顆單晶片是採用日商 Wacom WGP 筆的協定規範，是一項 In cell 雙向的筆協定規範，後續可陸續支援其它手機廠筆協定規範，充分配合市場發展需求。

義隆電出貨帶筆功能的觸控晶片，經歷已經長達 5 年，客戶包括微軟、惠普、聯想、戴爾、宏碁和華碩等知名筆電廠，也同時應用在智慧型手機和平板電腦等產品，去年全年出貨超過 550 萬套，預計今年前 3 季可超過 650 萬套以上，全年挑戰 1000 萬套目標。

義隆電表示，具帶筆功能的整合觸控和驅動功能單晶片，應用在智慧型手機包括娛樂、教育、交友、消費和商務等，在教育方面，可用文字書寫作筆記，懸浮翻譯文件網頁和匯率計算等，在商務部分，則可充當會議記錄，訊息記錄，且可預覽行事曆網頁等，並及時放大新聞內容和筆跡註記。