百度三季報: 發力資訊流喜憂參半 收入增長毛利率卻下滑！

10 月 30 日美股盤後，百度發布 2018 年第三季財報。

財報顯示，百度第三季總收入 282 億元人民幣，年增率增長 27.2%，處於上季度公司預計營收區間 273.7 億元至 287.7 億元的較高部分。

第三季百度實現營業利潤 44.3 億元，年增率下滑 5.8%，環比下滑 18.3%。主要受內容、流量以及銷售成本大幅上漲拖累，營業利潤率 15.7%，為連續六個季度最低點。

盤後公布財報後，百度股價盤後漲幅曾擴大到 4% 以上，後一度轉跌，截至最近一次更新，盤後跌近 0.9%。

同時，在第三季財報中披露了對於下第一季的經營預期。百度第四季預計營收區間為 254.8 億元至 267.2 億元，年增率增幅位於 14.6% 至 20.2%。無論是增幅上限還是下限，均為連續六個季度最低。

資訊流繼續推動收入增長 智能小程序正在路上

百度在 2017 年發力資訊流業務，其資訊流業務主要位於百度 APP、百度貼吧和百度瀏覽器。百度 App 在今年 8 月達到最高 1.5 億日活躍用戶數，資訊流產品在去年第第二季就突破 1 億日活。

雖然百度並未單獨披露其資訊流業務對公司業務的促進，但從百度廣告主數量和單廣告主價值的增長可以看出，在搜尋廣告增長減緩的趨勢下，資訊流業務為百度帶來了新的廣告增長驅動力。

數據來源：公司公告 見智研究整理

第第三季百度總收入 282 億元人民幣，年增率增長 27.2%，。其中廣告收入（包括愛奇藝的廣告收入）224.8 億元，年增率增長 18.4%，占百度總收入的 80%。

雖然廣告收入在百度總收入中的占比逐步下降，但目前仍為百度收入核心。其他收入 57.2 億元，年增率增長 70%。在百度總收入中，有近 8 成來自於行動端。

數據來源：公司公告 見智研究整理

與此同時，資訊流業務的發展也幫助百度在網路人口紅利逐漸消逝的今天，重新奪回了用戶的注意力。百度系行動應用的使用時長已經從 2017 年 6 月占總用戶時長的 6.7% 上漲到了 2018 年 9 月的 9.7%。

數據來源：QuestMobile 見智研究整理

在重奪用戶注意力的同時，百度主要 APP 的獨立用戶數也年增率紛紛上漲，「百家號」註冊作者在 9 月達到 150 萬。百度 APP 去年底將大家熟知的口號「百度一下，你就知道」改為「有事搜一搜，沒事看一看」，可見其發力資訊流的決心。

愛奇藝通過偶像經濟和現象級熱劇《延禧攻略》持續位居月獨立設備數最多的長影音 APP，訂閱用戶數達到 807 萬人。百度好看影音 APP 也通過 7 月下旬與 Zoomin.TV 的戰略合作完成新一輪增長，

數據來源：艾瑞數據 見智研究整理

除了在資訊流領域的發力追趕之外，智能小程序成為百度接下來的重點。在阿里、騰訊布局智能小程序的環境中，百度在小程序方面的啟動速度一點也不慢。

9 月 25 日，百度宣布智能小程序正式開放申請。即日起開發者只要通過搜尋「百度智能小程序」或百度 App 語音搜尋「智能小程序學院」就可以找到申請入口，申請成功便可以開發自己的智能小程序。在過去兩個多月的邀請制公測期間，智能小程序月活已過億。

截至目前，百度已經為智能小程序開放了包括搜尋、資訊流、固定及回訪入口四大類型的超級入口。搜尋入口包括尋址卡、精準 sug 直達、精準語音直達、熊掌號掛載、自然結果、阿拉丁等；資訊流入口包括資訊流直接推薦、百家號作者在文章頁主動掛載以及文章落地頁的自動掛載等；固定入口及回訪入口包括百度 App 下拉二樓、個人中心頁等。數據顯示，公測期間智能小程序服務的用戶場景已超過百個。

內容、流量成本高漲 毛利率降至六個季度最低

第第三季財報顯示，百度在成本端出現較大幅度上漲，主要由於內容、流量獲取和銷售費用的走高。

第三季百度內容成本支出共計 67.4 億元，年增率大漲 73%，占總收入比例為 23.9%，是本季度占比最大、漲幅最高的成本項。該項支出主要用於對於百家號作者和愛奇藝影音內容的投入。

其次流量獲取成本和銷售成本也出現較大漲幅，年增率分別增加 24.8% 和 50.6%。

百度在本季度實現營業利潤 44.3 億元，年增率下滑 5.8%，環比下滑 18.3%。營業利潤率 15.7%，為連續六個季度最低點。

數據來源：公司公告 見智研究整理

All in AI 雖未撐起收入 仍然成績滿滿

百度目前除去廣告業務和愛奇藝影音業務，還有 DuerOS、Apollo、ABC 雲和 AI 解決方案四個主要業務領域。這些業務雖然還距離變現有一定距離，但在第三季也是成績滿滿。

10 月 16 日，Partnership on AI 宣布百度加入，成為首個加入美國人工智慧超級團體大陸企業。Partnership on AI 是一非盈利機構，最初由臉書（Facebook）、亞馬遜、谷歌（Google）、IBM、微軟在 2016 年聯合發起。隨著機構規模的擴大，蘋果、英特爾、Sony 等 AI 領先企業陸續加入。

在第三季內，DureOS 智能化設備裝機量達到 1.4 億，激活量增長了 41%，而 7 月的激活量已經比 6 月高出 1000 萬台，9 月約為 6 月的 1.6 倍。截至 9 月，DureOS 的語音喚醒達到 8 億，三個月翻了一倍。

7 月 4 日，在第二屆百度 AI 開發者大會（Baidu Create 2018）上，李彥宏通過遠程連線，向全世界展示了與全球首款 L4 級量產自動駕駛巴士「阿波龍」的量產下線。第三季百度自動駕駛軟體平台 Apollo 累積了有關 L4 級自動駕駛車的寶貴經驗，阿波龍駕駛範圍已經超過十個以上的地區。