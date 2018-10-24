〈財報〉Q3獲利勝預期 波音盤前股價漲逾4% 激勵道瓊期指由跌轉漲

波音 (BA-US) 今 (24) 日公布第 3 季財報，營收、獲利，皆優於市場預期；美股盤前，波音股價漲逾 4%，激勵道瓊期指由跌轉漲。

台北時間週三晚間 8 點 26 分，Investing.com 數據顯示，波音盤前股價上漲 4.27%，至 365 美元。

波音盤前股價上漲。(圖：翻攝自 Investing.com)

同一時間，稍早一度跌近 150 點的道瓊期指，轉而上漲 36 點 (0.14%)，標普 500 期指下跌 0.18%，那斯達克期指下跌 0.09%。

波音財報顯示，第 3 季營收為 251.5 億美元，較分析師預估多了 10 億美元；調整後每股純益 (EPS) 為 3.58 美元，比分析師預期高出 11 美分。

波音將全年 EPS 展望，上調到 14.90 美元至 15.10 美元，高於先前預期的 14.30 美元至 14.50 美元。

此外，波音 2018 全年營收，可望首度超越 1000 億美元。

波音執行長 Dennis Muilenburg 透過聲明表示，「業績強勁、業務成長，使我們有信心，提高全年營收與獲利預期。」

今年夏天，波音獲得規模達數十億美元的軍事合約，並於第 3 季，交付了 190 架商用飛機，使其 2018 年總交付量，達到 568 架。

2018 年截至週二 (23 日) 為止，波音股價累計上漲 18.7%。