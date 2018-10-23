〈財報〉Q3獲利勝預期、全年展望引疑慮 卡特彼勒盤前股價跌逾7%

重型工業機械製造商卡特彼勒 (Caterpillar) (CAT-US)今 (23) 日公布第 3 季財報，營收、獲利，皆優於去年同期，但全年展望低於市場預期，引發投資人疑慮，美股盤前，卡特彼勒股價跌逾 7%。

台北時間週二晚間 8 點 48 分，Investing.com 數據顯示，卡特彼勒盤前股價下跌 7.54%，至 119 美元。

卡特彼勒盤前股價下跌。(圖：翻攝自 Investing.com)

財報顯示，卡特彼勒第 3 季營收為 135 億美元，較去年同期成長 18%；每股純益 (EPS)2.88 美元 (調整後為 2.86 美元)，高於去年同期的 1.77 美元；整體來看，卡特彼勒第 3 季表現，優於 Refinitiv 調查的分析師預期 (營收 132.9 億美元、EPS 2.85 美元)。

卡特彼勒執行長 Jim Umpleby 透過新聞稿表示，第 3 季 EPS 表現，創歷年同期新高。

不過，卡特彼勒全年 EPS 展望，維持在 11 至 12 美元區間，低於市場預期的 12.95 美元。

此外，受美中貿易戰影響，卡特彼勒第 3 季原料成本大增 (主要為鋼材及運費)，影響金額達 4000 萬美元。

貿易戰持續延燒，衝擊卡特彼勒股價表現，10 月迄今，累計已下跌約 15%。