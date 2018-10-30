三大法人終結連5賣 惟外資避險繼續大買富邦VIX

台股加權指數今 (30) 日終場僅漲 9.79 點，但成功守住 9500 點心理關卡，收在 9526.11 點，三大法人也終結連 5 賣，惟買超不多僅 7.05 億元，外資則呈現連 2 日小幅買超，減緩資金出走的壓力。

外資和陸資今日買超 10.96 億元，投信買超 0.57 億元，僅自營商賣超 4.48 億元，三大法人合計買超 7.05 億元。

然而，可留意到，外資買超最多者還是富邦 VIX 達 2.4 萬張，避險意味濃厚，其次分別為元大滬深 300 正 2 1.7 萬張，新光金和華光電均 1.1 萬張，中鋼和鴻海超過 8000 張，瑞儀、嘉聯益、台達電、群創和南亞科等均有 6000 張以上。

而外資賣超前 10 大依序為晶電 8700 張、聯電 7700 張，微星、力成和國喬均遭賣 3000 餘張，第一金、華新科、寶成、華通和合晶也遭賣 2000 張以上。

從外資的買賣超布局來看，對於日前大幅拋售的大型權值股開始回補，同時還有部分蘋概股，不過，由於對於後市看法仍是中性偏空，仍持續買入富邦 VIX 進行反向布局或是藉此避險。

投信方面，買超前 10 大依序為上海商銀高達 9400 張，其次分別為台灣高鐵 1800 張，東元、台灣大、寶成和台達電均有 1000 張以上買單，台半、遠傳、晶宏和環球晶則有 300-600 張不等的買盤入駐。

而投信賣超者分別為欣興近 6000 張、台表科 4000 張，台泥近 3000 張，中鋼、正隆、遠東銀、南電、南茂和光磊均超過 1000 張，裕民也遭賣 800 餘張。