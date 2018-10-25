〈大盤回檔投資術〉外資大買富邦VIX之際 小散戶可選槓桿較大認售權證避險

受到美股黑色星期三再度重挫的衝擊，台股加權指數今 (25) 日連續摜破 9600、9500 點關卡，盤中力守 9500 點之上震盪，可觀察到外資近 20 個交易日以來，買超最多是富邦 VIX(00677U) 逾 39 萬張，反觀元大台灣 50(0050-TW) 遭賣逾 18 萬張是賣超最多，空方肆虐態勢難以扭轉，若中小型投資人跟進看壞後市，短期可透過布局認售權證以較大的槓桿來避險。

今日開盤一小時左右，認售權證成交前三名分別為台積電 (2330-TW)、加權指數 (IX0001-TW) 和元大台灣 50，分別多達 7000 萬元、近 6000 萬元和 3000 萬元之上，顯示有不少投資人藉此布局空頭行情，或藉此加強避險。

法人指出，目前加權指數位於所有均線之下、各期均線全部下彎，而外資今年以來賣超台股 3120 億元，創史上次高紀錄，近日也下修多檔台股重要個股投資評等，投資人應抱持多看少做、保守以對的態度。

整體來看，近期市場仍有許多變數，除了美國大型科技股財報陸續公布，而國際上仍有地緣政治衝突、歐洲有預算爭議和脫歐問題等影響，不確定性高，即便國內有政府護盤，但指數要反彈回升，仍有待外資積極回補，然而，時序逐漸靠近年底，行情在年底前暫未能看到激勵外資籌碼進場的因素。