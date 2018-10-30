英國結束「全面緊縮」：暫不加海外買家稅 徵收「數字稅」

英國退歐前最後一份預算案來了。

10 月 29 日周一，英國財政大臣哈蒙德（Philip Hammond）公布 2018 秋季預算案（Budget 2018），宣布「英國即將結束緊縮時代」。

自十年前金融危機以來，英國政府一直致力於削減開支。但如今，哈蒙德大筆一揮，正在試圖改變英國稅收和支出的基調——不僅對家庭減稅，也對科技巨頭徵稅。與此同時，海外投資者最為關心的問題——英國是否會對本地房產的海外買家加征印花稅也有了定論。

在預算案中，英國財政部明確指出，政府將在 2019 年 1 月向公眾公布一份諮詢意見稿，提議對在英格蘭和北愛爾蘭地區購買住宅的非本國居民徵收 1% 的印花稅。

此前一個月，英國首相特雷莎 · 梅曾在保守黨大會上發表講話稱，計劃對在英國不納稅的房產買家徵收 1%-3% 的印花稅，稅收對象包括個人及公司，所得收入將用於一項解決流浪漢無家可歸的計劃。

同一日，梅還在節目上指出，有證據表明，不納稅的外國買家推高了英國房價，並降低了英國的住房擁有率。

今次寫入預算案，表明英國政府確實要對海外房產買家徵收額外的印花稅，但稅率僅為 1%，且至少到明年秋季預算案公布稅收變化之前，英國都不會對海外購房者加稅。

但對於科技巨頭，英國政府就絲毫不見手軟。

哈蒙德在就預算案發表講話時稱，科技巨頭在英國獲得了大量收入，卻沒有按照比例繳稅，這十分不公平。因此，英國計劃在 2020 年 4 月推出針對科技巨頭的數字服務稅，稅率為 2%，預計一年能收稅 4 億英鎊。

哈蒙德表示，這並不是針對消費者的網路消費稅，初創企業也不在徵稅範圍之內。這一稅種只針對全球收入超過 5 億英鎊且盈利的科技巨頭。

近年來，科技公司一直積極在英國擴張。儘管英國退歐帶來了一定的不確定性，但谷歌、Snap 和蘋果公司都在倫敦大幅增加雇員，拓展業務。

英國計劃推出的數字稅將對這些科技巨頭徵收 2% 的稅款。而稅收將針對這些科技巨頭的收入，而非利潤。有人擔心，這將降低英國的投資吸引力。

除此之外，預算還寫明，

將對循環再造成分含量少於 30% 的塑料產品徵收新的製造和進口稅；

啤酒、烈酒和大部分蘋果酒的稅率將保持不變，但多數葡萄酒和較烈的起泡蘋果酒稅率將自 2019 年 2 月 1 日起有所上調；

短途航班的航空客運關稅不會上升，但長途航班的關稅將隨通膨上升。

個稅方面，免稅額將在 2020 年 4 月增加至 12500 英鎊。更高稅率的個人所得稅臨界點將在 2020 年 4 月增加至 5 萬英鎊。