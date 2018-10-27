惠譽：不再假設英國能平順脫歐 若硬著來 主權評等恐遭下調

信評機構惠譽週五表示，他們不再假設英國可以脫歐並平順轉型，倘若英國「無協議脫歐」恐怕導致其主權債信評等進一步下降。

「以惠譽觀點而言，英國內部政治分歧加劇，這已經提升了激烈且具破壞性的『無協議脫歐』之可能性。」

「這樣的結果將嚴重擾亂海關、貿易和經濟活動，致使惠譽放棄先前下評級時的基本面看法。」

先前惠譽認為，明年英國將在轉型協議就位，且未來與歐盟貿易協議已有大綱的情形下脫離歐盟。

目前惠譽對英國政府的債信評等為 AA，前景負面，意味著有可能下調該評等。惠譽 2013 年調降英國政府當時最高等級的 AAA 評等，主張其公共財務前景更加疲弱。

標普 (S&P Global Ratings) 另外重申對英國的評等，前景負面。

「英國債信評等受限，因脫歐和未來與歐盟間的關係產生不確定性，我們認為這會重大影響英國的經濟，與一段時間內吸引資本流入和勞動力的能力，也會影響其公共和外部金融。」

但截至目前，調降英國主權評等的舉措並未衝擊投資者購買英國公債的意願，因為在政治和經濟動盪的時期，英國公債仍被視為風險資產的一種。

但若評等又遭調降，梅伊保守派政府恐怕再度蒙羞。英國 2010 年啟動撙節計畫，強調守護 AAA 評等，但仍於 2013 年遭調降。

除此，週五報導指出，中美等 20 個國家試圖阻止英國在脫歐後與世貿組織 (WTO) 簽訂快速協議。

英國貿易大臣 Liam Fox 承認，有幾位 WTO 成員對英國政府計畫套用仍是歐盟成員時的條款「表達保留態度。」

英國雖然是 WTO 成員，但其會員資格是與歐盟綁定，意味著英國必須向 WTO 爭取獨立會員國的資格。

Liam Fox 表示，「一如預期，一些貿易夥伴對我們提出的關稅稅率配額待遇，態度保留。」