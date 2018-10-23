脫歐結果將使英鎊急劇變動 影響英國通膨前景

《彭博社》報導，英國脫歐的最終結果將導致英鎊急劇變動，進而改變通膨攀升率，對英國央行 (BOE) 的政策將產生重大影響。

英鎊的走勢將取決於英國為軟脫歐或硬脫歐，達成脫歐協議將支撐英鎊。根據彭博的計算，匯率波動可能會推動通膨率上升至近 3%，但也有可能在 2020 年初前，始英國通膨放緩至遠低於 2% 的目標。

若達成脫歐協議的通膨預測 (黑) 硬脫歐後的通膨預測 (紅)

英國央行的委員根據不同的情景做出政策預測，委員們表示，英國脫歐可能導致他們上調或下調利率。英國央行副總裁 Jon Cunliffe 上週指出，英鎊目前的走勢反映出多項英國脫歐結果，一旦英國脫歐的情況變得更明朗，英鎊就有可能出現劇烈變動。

根據彭博的調查，外匯策略師亦認同此看法，中位預測顯示，若英國硬脫歐，英鎊可能會重挫 8%，而若達成脫歐協議，英鎊可能會飆漲 6%。

而彭博的經濟學家 Dan Hanson 認為，在英鎊出現走勢變動後，可能會使英國央行未來一年的通膨前景變更 1%。他指出，英國不管是否達成脫歐協議，英鎊皆會出現波動，而這將影響通膨預測。

英國央行將於下週宣布最新的通膨與政策預測，依照目前預測，BOE 預期通膨攀升率將逐步下滑，在 2021 年時回到 2% 的目標區間。

Hanson 估計，在硬脫歐的前景下，英鎊下跌可能使通膨率攀升 0.5%。假設英鎊下跌發生在明年第 1 季，這將使英國通膨在 2020 年年初接近 3%。呼應英國央行總裁 Mark Carney 日前提出的警告，他表示，若這種通膨攀升的情況出現，該行將進行升息。



另一方面，若英國在達成協議下脫歐，英鎊將上揚，通膨可能在之後一年因此下滑 0.4%，使通膨率更快的回到英國央行的目標區間。

從以上兩種截然不同的情況來看，英國脫歐談判陷入僵局，使英國央行難以制定政策。市場目前依據英國央行將在明年升息一碼定價，但此情況可能在脫歐談判後，隨時出現變動。