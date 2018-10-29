外資摩台結算前期現貨同作多 買進面板雙虎 減碼鴻海、陸股ETF

台股今 (29) 日上漲 27.14 點，收在 9516.32 點，成交值新台幣 1051.98 億元。三大法人土洋對作，外資在摩台結算前夕，連 4 賣現貨後，轉為小買 1.17 億元，且台指期淨多單增至突破 4 萬口，觀察個股操作，外資已開始買進面板雙虎、部分金控股等大型權值股，不過仍加碼台灣 50 反 1，賣超個股中還是有部分金控、鴻海等權值股，並大舉減碼陸股 ETF，顯示氣氛未全面翻多，外資操作權值股是低接卡位，還是換股操作，要再觀察。

外資及陸資在連續 4 天賣超後，回頭小幅加碼 1.17 億元，但是本土法人都同站賣方，投信賣超 5.17 億元，自營商賣超 27.62 億元，三大法人合計賣超 31.62 億元。外資在期貨部分，空單減碼超過多單減碼，淨多單增加 1893 口至 40296 口。

外資買超前 10 名個股分別為：群創 24113 張、友達 20231 張、元大台灣 50 反 1 獲買 12640、台灣高鐵 7961 張、國泰金 7089 張、新光金 5183 張、中環 5070 張、瑞儀 4410 張、華通 3702 張、中鴻 3197 張。

外資賣超前 10 名個股分別為：元大滬深 300 正 2 遭賣 57426 張、旺宏 19682 張、富邦上証正 2 遭賣 19268 張、聯電 15320 張、玉山金 13050 張、兆豐金 5448 張、國泰中國 A50 遭賣 5278 張、國泰中國 A50 正 2 遭賣 5170 張、鴻海 4682 張、中信金 4595 張。賣超標的明顯狙擊大陸 ETF 與金控股。

投信買超前 10 名個股分別為：上海商銀 4869 張、元大台灣 50 反 1 獲買 3750 張、台灣高鐵 3442 張、友達 1092 張、中華電 1032 張、寶成 1000 張、台灣大 803 張、貿聯 - KY 張、統一超 482 張、遠傳 469 張。可看出投信資金轉進電信三雄等抗震族群避風頭。

投信賣超前 10 名個股分別為：亞泥 4212 張、玉山金 3388 張、美律 2401 張、台泥 2355 張、遠東新 2218 張、欣興 1727 張、台塑 1455 張、兆豐金 1218 張、裕民 960 張、中石化 953 張。賣超鎖定水泥、塑化、金融等。

自營商買超前 10 名個股分別為：元大台灣 50 反 1 獲買 13604 張、新光金 4034 張、華邦電 1895 張、富邦上証反 1 獲買 1830 張、友達 1819 張、彩晶 1582 張、富邦 NASDAQ 正 2 獲買 1237 張、元大 S＆P 原油反 1 獲買 979 張、大成鋼 978 張、聯電 819 張。

自營商賣超前 10 名個股分別為：元大滬深 300 正 2 遭賣 110412 張、富邦上証正 2 遭賣 28918 張、國泰中國 A50 正 2 遭賣 14213 張、元大高股息 11191 張、國泰中國 A50 遭賣 4036 張、元大 S＆P 原油正 2 遭賣 3448 張、大同 2803 張、元大台灣 50 遭賣 2056 張、晶電 2042 張、富邦上証 1684 張。

整體來說，短線外資對台股的賣超減緩，期貨也持續買超，在美國期中選舉之前，或許仍有機會反彈，不過若從技術面來看，台股今天日 K 開高走平以短十字 K 棒作收，成交量能萎縮，顯示在國際股市震盪加劇的背景下，台股觀望氣氛仍較濃厚，目前中長期均現都彎頭向下，還是不利多方強彈，反彈都只能以跌深的技術面反彈視之，後續要觀察陸股與美股是否破低才是台股止穩的關鍵。