5G投資額龐大 童子賢籲政府調降頻譜標金

5G 應用與產業創新策略 (SRB) 會議今 (29) 日登場，台北市電腦公會理事長童子賢表示，5G 投資額相當龐大，呼籲政府應鼓勵業者合作，共同建設基礎設施，並參考國際趨勢，降低標金，將費用還於民，以避免 5G 投資者因面臨龐大標金，而無力兼顧電信品質。

童子賢指出，日本、韓國與中國的 5G 技術都將在 2020 年商轉，若台灣還停留在感嘆 4G 應用不夠成熟，因此不願加速佈局 5G，未來恐怕趕不上這波 5G 浪潮。

童子賢認為，5G 投資額將較 4G 更加龐大，因此包括韓國、日本、美國與荷蘭等國，國標金額均傾向下修，這是目前國際趨勢，也是電信產業參與廠商的心聲，台廠面對 5G，首先必須面對的就是高門檻，包括頻譜標金、架設成本等，都會反應到廠商與消費者身上。

此外，相較於過往的 3G 或 4G，5G 基地台密度高上 5 至 10 倍，童子賢建議，政府應鼓勵業者合作，共同建設基礎設施，且應參考國際趨勢，降低標金，將費用還於民，以避免 5G 投資者須面臨龐大的標金，導致無力兼顧電信品質。

童子賢指出，5G 擁有高速傳輸、高頻率與短波長、低延遲的特性，將帶動無人載具、智慧交通、遠距醫療等新科技應用蓬勃發展，但這些應用有進入門檻，建議政府應放寬實驗申請與管制，也應協助建立實驗場域的基礎設施，以降低實驗進入門檻，鼓勵新創業者加入。

童子賢強調，邁向 5G 雖然擁有許多挑戰，但也為產業帶來非常多機會與商機，建議政府考慮企業內 5G 應用及資安需求，開放企業可申辦專用頻譜建置 5G 私網，並積極鼓勵企業進行數位轉型，導入創新應用，建議企業所採購的軟硬體設備可適用投資扺減。