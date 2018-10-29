〈財委會視察證交所〉Gogoro想要上市掛牌卻困難重重？金管會：將研議開放基石投資人

電動機車龍頭 Gogoro 想要上市，但卻困難重重？證交所總經理簡立忠今 (29) 日表示，Gogoro 目前仍在虧損狀態，IPO 會面臨股本太大無法競拍釋股、且缺乏基石投資人等問題。金管會主委顧立雄則回應，台灣目前沒有基石投資人的制度，金管會將著手研議。

立法院財委會今日赴證交所進行業務考察，立委關切台灣上市櫃公司家數少、規模小，更欠缺大咖企業掛牌，簡立忠對此透露，Gogoro 目前仍是虧損，因此要掛牌上市會面臨競拍規定的問題，包括資本額過大無法適用競拍，與基石投資人認購較大的分額。

顧立雄說，Gogoro 營收大但沒有獲利，要 IPO 必須考慮基石投資人，也就是在企業上市前，先找到機構投資人或企業法人，透過基石投資人強化投資市場信心，國外很多企業 IPO 可以找基石投資人，但台灣目前沒有，金管會將著手研議相關制度。

顧立雄表示，目前看來就是 Gogoro 有這方面的需求，既然有這樣的聲音，金管會將盡快研議，將蒐集國外的對基石投資人的制度，包括認購比例、價格與發行條件等。

Gogoro 已經跟元大證券簽訂財務顧問合約，但上市之路似乎沒有想像中來的順利，證交所表示，Gogoro 的 IPO 必須經過競價拍賣，且單一投資人透過競拍取得股權不得超過 10%，加上 Gogoro 的 IPO 金額龐大，競拍籌資台灣市場恐怕也吃不下龐大資金規模，這些都是 Gogoro 上市之路會面臨的阻礙。