車王電推物聯網整合通訊平台 獲欣欣客運等大廠採用

車王電 (1533) 今天發表物聯網整合通訊平台「摩爾聯通」，董事長蔡裕慶指出，車王電往智能、效能、儲能發展，這項產品就是朝智能物聯網領域，目前在國內包括華德動能(2237)、電線電纜、製鞋大廠及輪胎大廠都陸續安裝這套設備，月底也將獲欣欣客運 1.4 億元、14 台電動巴士訂單，有鑒於未來是個趨勢，將朝全球推出，定調今年為「推廣期」，明年將有機會「收成」。蔡裕慶表示，公司每項新產品研發都最少 5 年時間，技術則要 10 年研發，把矽谷團隊的科技跟台灣科技人才結合，在台灣商品化並量產，以台灣為營運中心。



蔡裕慶指出，穿戴裝置及感應器透過物聯網跟整合型資通訊平台將是未來趨勢，未來台灣需要系統整合商，推出這套物聯網整合通訊平台就是因應這趨勢，由於每台定價在 4999 至 1.5 萬美元，相較美國某公司推出價格的十分之一。



車王電推出的整合型資通訊平台可連接物聯網，透過通訊技術把人跟物連結，在國內是非常新的產品及應用，目標朝全球推出，目前包括國內電線電纜廠、製鞋廠、輪胎廠都已經安裝這套設備，華德動能 (2237) 也有車王電物聯網系統，同時預計 10 月 29 日欣欣客運的充電場站跟停車場行控中心等也會應用車王電的物聯網整合通訊平台，預計 14 台電動巴士總計 1.4 億元訂單。



蔡裕慶表示，這套設備也會進軍中國大陸，明年將把這套產品參展漢諾威展、中國智慧製造展等，正式向全球推出。



由於該項產品明、後年會跟矽谷團隊整併，目前是車王電旗下部門，蔡裕慶期待，未來有機會獨立成為子公司並朝 IPO 發展。

