iOS洩漏新款iPad Pro圖標 確定沒有瀏海、螢幕占比提升

蘋果 (AAPL-US) 的新品發布會將在明日舉行，關於新 iPad Pro 的線索陸續被揭開。根據最新消息指出，新 iPad Pro 已經確定取消 home 鍵，並且不會有像 iPhone X 一樣的瀏海。

新 iPad Pro 的發表即將於明日在紐約布魯克林舉行。在最新的 iOS 12 第五個測試版中，可以看見新 iPad Pro 的圖標，該圖標顯示新 iPad Pro 邊框為圓角形、沒有 home 鍵、也沒有瀏海，與最近的 iPhone XS 相比，邊框似乎更大。

新 iPad 圖標 (圖: appleinsider)

這個圖標主要是設計給顯是電池狀態的小圖標，雖然沒有更多關於設備的外型細節，但似乎已經足夠證明先前關於新 iPad Pro 的傳聞。

2018 年的 iPad Pro 預計將有有 10.5 和 12.9 英寸兩種尺寸，螢幕占比也較先前的版本提升。另外，該設備搭載速度更快的 A12X 處理器，性能上比 A12 更強。iPad Pro 也將搭載 TrueDepth 相機，以提供 Face ID 和 animoji 的功能。另一方面，電源線部分將會是 USB-C 取代先前的 Lightning，USB-C 的連接口能夠將 4K HDR 影片輸出到外部顯示器，對於蘋果的產品線來說，可說是一大變革。

另一個有趣的細節，從圖標中可以看見電源鍵的按鈕仍然位於 iPad 的頂部，與近期的 iPhone 不同。目前新型的 iPhone 電源鍵都是在機身右側，以便於使用 Siri、屏幕截圖和設備的開關。在明日的發布會上，專家預期新推出的 iPad Pro 將會帶來自發展以來最大的改變。

除了新 iPad Pro 之外，據傳也將同時推出 Apple Pencil 2，能與新 iPad Pro 對接，且無須插入充電孔中，可以使用類似藍芽耳機 AirPods 的方式連接。