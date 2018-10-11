傳新款iPad Pro 將不會有瀏海 Apple Pencil 2也將同步推出

先前就有消息指出，蘋果 (AAPL-US) 將在今年秋季推新 iPad Pro，如今又有外媒透漏更多有關該設備及其功能的詳細內容；除先前所預期的臉部辨識之外，據傳 Apple Pencil 2 也將同時亮相。

據報導，2018 iPad Pro 的 Wi-Fi 型號的代碼為 iPad8,1、iPad8,2、iPad8,5 和 iPad8,6。具有行動網路的型號將是 iPad8,3，iPad8,4 和 iPad8,7 以及 iPad8,8。意味新 iPad 將有兩種尺寸且皆配有 Wi-Fi 及行動網路兩種選擇。

另一方面，消息指出，新 iPad 將採用新的 A12X 處理器，比今年的 iPhone 機型上的 A12 處理器更快。據消息人士稱，這款新處理器還將包括更強大的 A12X GPU。該處理器的編號為 T8027，代號為 Vortex。

顯示螢幕方面，新的 iPad Pro 取消 Home 鍵，改搭配臉部辨識系統，但是不會有瀏海，對於不喜歡瀏海的消費者來說可說是一大改變。另外，新的 iPad Pro 將採用更薄的邊框，這些邊框仍然足夠寬，可以容納 Face ID 所需的 TrueDepth 相機系統，並且 iPad Pro 上的 Face ID 在縱向和橫向的模式中皆可運作。

據報導，消息人士指出，新 iPad 還將配備 USB-C 連接口，並且能夠將 4K HDR 影片輸出到外部顯示器。為了適應此功能，在設定中將有一個新的螢幕選項，讓用戶可以控制解析度、HDR、亮度和其他設置。

Apple Pencil 2 似乎也將在今年秋季推出。據消息指出，新的 Apple Pencil2 能與 iPad Pro 配對，並且無需將 Apple Pencil 連接到充電口，即可在設備之間切換。目前尚不清楚舊款的 Apple Pencil 型號是否適用於新款 iPad。