升息衝擊美股汽車、房建業 本週會再證實這個趨勢？

美國經濟正在飆升，但在貨幣寬鬆時代蓬勃發展的兩個關鍵產業卻閃現黃燈。儘管消費者信心很高且失業率很低，近幾個月來汽車和房屋銷售仍呈現下降。

這種趨緩情形至少部分是由於聯準會 (Fed) 努力擺脫零利率。逐漸上揚的借貸成本正在衝擊受惠於 10 年來低廉資金成本的汽車和房產業。

DataTrek Research 聯合創始人 Nicholas Colas 說，「很明顯地，更高的利率正對經濟產生影響。」「消費者最大宗的 2 件最昂貴的採購商品就是房子和汽車。而兩者都對信貸利率十分敏感。」

《CNN》分析指出，美國經濟已從大衰退中復甦，Fed 正試圖取消輔助力量。但這項精妙的任務現在更加棘手，因為過去費率太低，而且時間太長。

汽車和房產業對借貸成本轉變首當其衝。抵押貸款利率最近出現 2011 年以來首次突破 5%。儘管相對歷史而言仍處於低位，但已引起購屋者注意。

美國商務部上週表示，新屋銷售 9 月下跌 5.5% 至近 2 年來的最低水平。儘管在中西部地區略有上漲，但東北部地區的銷售額下降了近 41%，而西部地區則下降了 12%。巴克萊銀行表示，這個數字比 2017 年 11 月的最高點低 22%。

而且很難歸咎於 2011 年來最緊俏的房源供應下滑。全國房地產經紀人協會 (NAR) 首席經濟學家 Lawrence Yun 上週在報告中說：「隨著抵押貸款利率和房價的上漲，關於租賃比購買來得划算的看法已經開始出現。」

S&P Case-Shiller 房價指數將於週二 (30 日) 公佈，預計 8 月漲幅將減速。

華爾街房建類股已經受到懲罰。SPDR 標準普爾房屋建築商 ETF (XHB-US) 自 1 月下旬以來已下跌近 30%。豪宅建商 Toll Brothers (TOL-US) 下跌 31%，KB Home (KBH-US) 股票更近腰斬。

知名的汽車個股也已跌入熊市。福特汽車 (F-US) 自 1 月以來股價已經流失三分之一，而通用汽車 (GM-US) 較去年 10 月的峰值下跌了 28%。

較高的借貸成本加重了汽車業的頭痛問題，何況它們也正在努力解決由關稅引起的成本上升問題。

通用汽車 9 月銷量下滑 16%，而福特汽車銷量下降 11%。豐田和本田也經歷了下滑。 10 月汽車銷售數據將於週四 (1 日) 公佈。通用汽車計劃於週三 (31 日) 公佈財報。

汽車和房產市場的蕭條凸顯了近期股市混亂的核心恐慌情緒漸增長。Fed 升息是否走得太快？復甦的好日子結束了嗎？Colas 說，「對於牛市或經濟來說，這還不算是喪鐘。」「但這確實讓人們擔心我們已經走過經濟循環的高峰期。」