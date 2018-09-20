新iPad Pro呼之欲出？ iOS 12.1測試版透露玄機

蘋果 (AAPL-US) 近日才發布的 iOS 12.1 Beta 測試版似乎暗示了新的 iPad Pro 發布日期，以及該設備的一些功能。

昨日 (19 日) 發布的 iOS 12.1 測試版內出現了新 iPad Pro 的重要線索。據一家科技網站指出，在初始化設定應用中出現一條代碼顯示「iPad2018fall」的字串，似乎暗示著新的 iPad Pro 將在今年秋天的某個時候發布。

雖然該代碼中也包含了 2018 年 iPhone，但在之前版本的應用程序中並沒有這樣的字串。照例年慣例來看，蘋果可能會 10 月份舉辦一場發表會，發表新的 iPad Pro。

據外電報導，新的 iPad Pro 將遵循 iPhone 的發展趨勢，除去 Home 鍵的設計，將配備 Face ID，邊寬更窄讓螢幕變大，沒有耳機插孔或是邊框。有報導認為，新型號將保留相同的 12.9 吋和 10.5 吋的螢幕。

此外，在 iOS 12.1 測試版中，蘋果推出了一項名為 Memoji syncing 的新功能。目前，只有 iPhone X 及更新版本才支持 Memoji。Memoji 同步功能表明蘋果將允許用戶在蘋果設備之間同步個性化的大頭貼，由此推測蘋果將可能推出一款支持 Memoji 並帶有 TrueDepth 相機系統的新 iPad。

另外，iOS 12.1 測試版中也發現，蘋果將加入新的調整，讓設備處於橫向模式時也能進行臉部解鎖 (Face ID)，對於通常處於橫向模式使用的 ipad 或是手機遊戲來說可說是重要的一步。

除了上述的新功能外之外，先前就有分析師表示，新款 iPad Pro 可能會採用 USB-C 連接而非 Lightning。 USB-C 的使用確保新 iPad 能與其他 USB-C 設備和底座連接，讓它更有可能替代筆記型電腦。

就性能方面來說，新的 iPad Pro 可能會配備更快的處理器。據報告顯示，新的 iPad Pro 將採用 A11 或 A11X 晶片組。2017 年的 iPhone 採用的是 A11 晶片。