美股前景優？前11次獲利高峰共10次維持「正」報酬率

在目前的股市估值過高、債券殖利率上升、央行利率上升的 2018 年底，投資人正在尋找更有潛力的投資標的，然而，目前市場仍未發現任何令人興奮的事情，這也使得 S&P 500 正在走向自 2009 年以來最糟糕的一個月，市場也處於較低迷的狀態。

JonesTrading 市場策略師 Michael O'Rourke 表示，將這個市場提升到更高水平的積極催化劑目前還沒有出現。在過去，無論股市交易有多麼悶，財報季的到來都會令市場振作起來，然而這一次卻沒有發生，市場反而對財報季產生了焦慮。

美國企業 Q3 財報已到一個段落，雖然數字還算漂亮，美企估將連續第 3 個季度利潤將成長 20% 以上。但股價關注的是未來，市場認為，全球貿易關稅戰及成本提升將會是下一個關注的焦點。

調研機構 Evercore ISI 分析師 Dennis Debusschere 已將 2019 年的 S&P500 每股平均目標價從目前的每股 176.60 美元降至每股 170 美元，並表示 S&P 500 指數的停損點可能要觸及 2550。

美股 10 月份似乎以歷史記錄來看，表現的較糟，本月 S&P 500 僅收高 5 次。損失是最近 3 次修正頻率的 2 倍以上，而指數也低於 200 MA 日平均。

S&P500 200 日平均 / 圖：雅虎金融

在經濟方面，雖然目前經濟數據表現亮眼，但市場擔憂是否好景會持續。

本週將發布的 10 月美國非農就業報告，預計 10 月份失業率將降至 20 世紀 60 年代末以來的最低點 3.7%；而隨著美國勞動力市場的繁榮、消費支出增加，美國經濟 GDP 成長率預計第 3 季度將增長 3.5%。

而一派市場分析師認為，統計自 1980 年以來，美股獲利增長曾創下 11 次的高峰，而其中 10 次創下獲利高峰的幾年裡，S&P 500 的報酬率皆是為正，平均報酬率是高達 18%，故分析師看好，在目前美國經濟、美股獲利增長強勁的時刻，似乎投資人所擔心的熊市還距離很遠。