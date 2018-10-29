美股10月災情慘重 為何一些分析師仍看好資金動能將至？

美股 10 月份遭遇重擊，不過隨著上市企業財報陸續公布，一些分析師預期，推升美股的一大動力：庫藏股，本週將重返市場，有望帶動股市向上攀升。

根據規定，美國企業通常不在發布季度財報前的 1 個月實施庫藏股，稱為「庫藏股回購封鎖期 (buyback blackout)」。以近期來看，標普 500 指數中 86% 成份股的公司，將在 10 月 5 日前暫停買回股票。在此情況下，美股今年 10 月下跌時，就少了公司買盤承接。

上週，標普 500 已有約 3 分之 1 企業發布季度財報。德意志銀行 (Deutsche Bank) 策略師 Parag Thatte 在給客戶的報告中說，這代表本週以後，封鎖期帶來的庫藏股買回限制將逐步放鬆。他估計，買回庫藏股將逐步恢復到每週 150 億美元的正常速度。

遭限制無法買回股票的公司正逐漸減少 (圖表取自 Zero Hedge)

瑞銀 (UBS) 策略師 Keith Parker 上週在一份報告中，表達了類似的樂觀情緒，預計買回庫股金額，將由最近在每週約 100 億美元，到 11 月中旬上升至超過 450 億美元。

透過實施庫藏股，公司可以藉由降低已發行股票數量來推動股價上漲，並在不增加利潤之下，推高每股純益 (EPS)。但由於證券法規，公司往往不會在季度財報前以及之後不久，買回自家的股票。

摩根大通分析師 Dubravko Lakos -Bujas 指出，在這個周期中，庫藏股一直是美國企業的主題，特別是近期的減稅及現金匯回帶來的效應。他表示，本周期已執行庫藏股金額約 4.5 兆美元，貢獻市值擴張約 30%。

Lakos-Bujas 表示，摩根大通預計今年標普 500 指數公司的買回金額，將至少達到 9000 億美元。

回購封鎖期的搜尋量突然攀高 (圖表取自 Zero Hedge)

可以確定的是，近幾週以來「回購封鎖期」一直是人們關注的焦點，Google 搜索這一詞語的頻率，已經飆升至 10 月份的最高點。

高盛首席股票策略師 David Kostin 指出，近一半或約 48% 的標普 500 成份股正處於封鎖期，而且很快能夠自由實行庫藏股。那些原本就計畫買回股票的企業，將很快跑步入場推升自家股票。