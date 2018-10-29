經濟體質良好 資深分析師：Fed就請別再扯美股後腿了

10 月的美股是自金融危機以來最糟糕的一個月。但資深投資策略師 Ed Yardeni 表示，聯準會 (Fed) 或許可以透過放棄目前的升息政策來扭轉跌勢。

身為 Yardeni Research 總裁，他表示，「Fed 需要暫停，休息一下。」「然後看看經濟如何走下去，這將非常有助股市。」

股市投資人歷經 10 月的高度不穩定。標準普爾 500 指數上週下跌近 4%，全月截至目前下跌了 8.5%。與此同時，道瓊工業指數本月下跌超過 6%。

曾為保誠和德銀提供投資策略的 Yardeni 並沒有讓股市動盪改變他對股票的長期看多情緒。他認為強勁的經濟基本面將支持明年的獲利成長，「我不認為很快就會出現經濟衰退。」

他認為，過度激進的 Fed 可能是目前華爾街焦慮的主要來源。人們相信，Fed 可能過於激進地升息，嚴重擾亂經濟和股市。

他說，「Fed 官員一直在談論完成任務，並指目前的經濟是歷來最好的。」「如果經濟是歷來最好，那為什麼還要提高利率呢？如果隨之而來的是低通膨，何不袖手旁觀？」

不管 Fed 最後的作法為何，Yardeni 預測 11 月 6 日期中選舉的結果將會為股新帶來一些不確定性。他還認為，強勁的假期購物季將為股市帶來一些好消息。

他說，「我認為這將是有史以來最好的零售季節。消費者的反應非常好。」「這應該有助於扭轉股市走勢。」