宜特Q3每股虧0.63元 MOSFET事業與大陸晶片檢測佳 幫助營運漸入佳境

電子產品驗證服務公司宜特科技 (3289) 公佈 2018 年第三季成績單，第三季合併營收約 7.70 億元，較上季減少 9.56%，比去年同期增加 9.43%。第三季營業毛利 1.15 億元，較上季減少 41.03%，比去年同期減少 46.49%。第三季營業虧損 0.72 億元，單季歸屬母公司稅後虧損 0.40 億元，第三季每股虧損 0.63 元；展望後續，MOSFET 後段晶圓製程新事業趨向穩定，加上大陸晶片檢測需求增溫，宜特表現可望倒吃甘蔗，進入佳境。宜特表示，為了長遠的企業營運發展，宜特兩岸對內對外的結構性體質與營運調整，從第三季陸續展開中。在台灣方面，為了加速提升新事業竹科二廠「MOSFET 後段晶圓製程」的競爭力與良率，因此進一步投入較多研發與開發費用，進而影響第三季獲利狀況；不過此新事業已連續三個月良率穩在 99.5%，已符合多數大廠需求，客戶信心度提升，並在第三季底開始放量。



在大陸方面，中美貿易大戰下，半導體產業的發展提升至國家戰略層面，中國半導體廠提高自給率的需求更是迫在眉睫，中國政府將更加強扶植中國半導體產業，中國 IC 企業投入大量研發與 IC 開案量勢不可擋；當研發與開案量的增加，需要更多失效分析、可靠度驗證測試、材料分析，來提升產品品質良率。



此外，半導體晶片自給率對產品品質驗證需求第三季底陸續顯現，大陸客戶對驗證分析的需求量大幅增加，因此帶動宜特大陸接單量今年第三季比去年第三季 (YoY) 同期增長 4 成；為此宜特也如火如荼進行結構性體質與營運調整來滿足市場需求。



展望未來，隨著新事業「MOSFET 後段晶圓製程」放量，工程研發與開發費用將有效向下控制，以及宜特多數設備折舊認列完畢；大陸晶片自給率驗證需求上升等各項因素及結構性體質營運調整下，預期未來營運狀況將顯著改善。

