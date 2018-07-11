宜特6月業績創次高、新跨MOSFET後段業務H2量產 股價表現疲軟

電子檢測驗證服務公司宜特科技 (3289) 公佈 2018 年 6 月營收約為 2.87 億元，較上月增加 1.05%。較去年同期大幅增加 6.08%，單月營收達歷史次高，此外，公司也宣布，新跨足的 MOSFET 晶圓後段製程整合服務，預計 2018 年下半年會正式量產；但兩大利多，仍無助於抵抗大盤下挫的拖累，宜特今天開盤後股價依舊走跌。針對 6 月營運表現，宜特分析，大陸方面，雖有中美貿易戰議題干擾，但驗證分析服務未收到影響，宜特大陸子公司在可靠度驗證與故障分析接案量持續明顯增加；而在台灣方面，汽車電子、新一代智慧型手機、物聯網等產品亦在可靠度驗證、材料分析、故障分析，與訊號測試上的驗證需求十分強勁，因此帶動宜特 6 月營收達單月歷史次高。



此外，而針對台灣宜特方面，跨攻的新服務項目 - MOSFET 晶圓後段製程整合服務，預計 2018 年下半年會正式量產。宜特進一步指出，會跨入 MOSFET 晶圓後段製程整合服務的原因，來自於宜特在車用可靠度驗證分析本業上，已做到亞洲龍頭，然而在服務客戶的同時，發現了此缺口。為了滿足客戶需求，宜特將此缺口填補起來，以一站式完成晶圓薄化、表面處理、CP(Chip Probe) 封裝前測試，乃至 WLCSP(晶圓級晶粒尺寸封裝) 所需的 DPS(Die Processing Service) 裸晶切割包裝服務，可加速 MOSFET 元件出貨速度，並且降低晶圓轉運過程的風險。