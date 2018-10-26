元大證加深新南向布局 搶進越南設總部 首攻經紀業務

元大集團近年來積極布局東南亞，為深入越南資本市場，今 (26) 日完成越南營運總部開幕儀式，將先以發展經紀業務為首要目標，未來更進一步藉由在亞洲的資源整合，將廣大的客戶群和越南資本市場連結。

元大證券於去年 12 月完成收購越南第一證券聯營公司，並於今年 2 月更名為元大證券越南股份有限公司，即全力調整在越南相關業務和財務結構，至第 3 季底已完成 7000 億元越南盾 (約新台幣 9.33 億元) 增資。

元大證說明，新興亞洲經濟成長逐步增加，看好擁有豐富資源和人口紅利的東南亞新興國家未來將是全球經濟成長主要動能之一，其中，越南擁有的 9600 萬人口中有 73% 低於 35 歲，人口結構相對年輕，相較於亞洲其他人口老化的國家，更具人口紅利優勢，近年來吸引不少國際大廠投資。

另一方面，越南加入 TPP 以來是台商新南向重要基地，據越南計畫投資部外國人投資局統計，今年前 8 個月越南新核發投資計畫案和外資投資股份總金額達 243.5 億美元，年增 4.2%，而外資直接投資計畫案實際到位金額則有 112.5 億美元，年增 9.2%，為越南經濟注入強勁成長動力。

展望後市，元大證除了先發展在越南的經紀業務，後續將加速導入集團資源，協助元大證券越南開展投資銀行、財富管理和衍生性金融商品等新業務，同時透過協助越南企業在海外籌資或併購等機會，進而促進資本市場活絡。