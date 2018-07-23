宜特Q2獲利季減7.63% MOSFET晶圓薄化下半年助攻 可望漸入佳境

電子產品驗證服務公司宜特 (3289) 第二季歸屬母公司稅後純益 0.20 億元，較上季減少 7.63%，比去年同期減少 72.26%，展望下半年，因切入的 MOSFET 晶元薄化業務漸入佳境，加上產業旺季到來，營運可望有所起色。宜特第二季合併營收約 8.51 億元，較上季增加 14.89%，比去年同期增加 18.55%。第二季營業毛利 1.90 億元，較上季增加 16.22%，比去年同期減少 9.83%。第二季營業虧損 0.05 億元，比上季的虧損減少了 77.57%。第二季歸屬母公司稅後純益約 0.20 億元，較上季減少 7.63%，比去年同期減少 72.26%。第二季每股稅後盈餘 0.31 元，較上季減少 8.82%，比去年同期減少 72.81%。



值得注意的是，其一，宜特第二季營收上面，儘管新事業 - 竹科二廠 MOSFET 薄化業務尚未貢獻營收，但由於本業驗證分析需求強勁，帶動第二季營收來到單季歷史新高。第二，本業獲利部分，因新切入的 MOSFET 薄化業務已經在今年第一季和第二季進行攤提，導致費用大增。



展望後續，宜特表示，MOSFET 晶圓薄化業務已經開始有客戶導入量產，營收效益將會逐步展現，加上下半年是產業旺季，客戶端驗證服務訂單強勁，為此，公司預期下半年營運表現也將漸入佳境。

