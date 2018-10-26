時隔五年中日重啟貨幣互換

10 月 26 日周五，中國央行發布公告稱，已與日本央行簽署有效為三年的雙邊本幣互換協議，涉及規模達 2000 億元人民幣。

具體公告如下：

經國務院批准，2018 年 10 月 26 日，中國人民銀行與日本銀行簽署了中日雙邊本幣互換協議，旨在維護兩國金融穩定，支持雙邊經濟和金融活動發展。協議規模為 2000 億元人民幣 / 34000 億日元，協議有效期三年，經雙方同意可以展期。

在另一份公告中，央行還提到，已授權中國銀行東京分行擔任日本人民幣業務清算行：

近日，中國人民銀行與日本銀行簽署了在日本建立人民幣清算安排的合作備忘錄。根據備忘錄相關內容，中國人民銀行決定授權中國銀行東京分行擔任日本人民幣業務清算行。日本人民幣清算安排的建立將有利於中日兩國企業和金融機構使用人民幣進行跨境交易，進一步促進雙邊貿易和投資便利化。

所謂雙邊本幣互換協議，是指中國在與已簽訂協議的國家進行貿易結算時，可以直接使用人民幣或對方國家貨幣，不必再利用美元作為交易的仲介貨幣。

中日雙邊貨幣互換協議始自 2002 年 3 月，是為應對 1990 年代末亞洲金融危機而簽署的多邊貨幣互換協議，即清邁倡議的一部分。

但因種種原因，協議於 2013 年失效，此後中日雙方也一直沒有復效。失效前兩國貨幣互換的融通上限約 3300 億日元。

而在今年 5 月 9 日，中日韓三國首腦會議上，中國曾宣布將同日本商議簽署貨幣互換協議。5 月 10 日，中國央行行長易綱還會見了日本央行行長黑田東彥，雙方就中日央行間合作、雙邊本幣互換等議題交換了意見。關於雙邊本幣互換，雙方已達成原則共識，將儘快完成後續工作。

北京科技大學金融管理學院金融系主任劉澄對此表示，中日簽署貨幣雙邊協議，標誌着人民幣在自由兌換方面邁出了很關鍵的一步，同時也意味著人民幣可以納入日本央行作為一個儲備貨幣，以供日本央行在應急時使用，這也等同於對人民幣的承認。

全國日本經濟學會副會長、上海對外經貿大學日本經濟研究中心主任陳子雷還提到，鑒於中日雙方的貿易關係比較緊密，擴大貨幣互換規模有利於規避匯率風險，提高雙方本幣在經貿往來中發揮更大的作用：

「從目前中日經貿關係的緊密度來看，也是比較妥當與合理的。」