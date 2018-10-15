若美中貿易戰再升級 瑞銀：人民幣可能貶至近7.5

瑞銀 (UBS) 最新報告指出，若美中貿易戰進一步升級，在美國對所有中國輸美商品，加徵 25% 關稅的情況下，2019 年，人民幣兌美元估將貶至近 7.5。

台北時間週一 (15 日) 下午 3 點 36 分，Investing.com 數據顯示，美元兌人民幣走揚 0.07%，至 6.9269。

美元兌人民幣走揚。(圖：翻攝自 Investing.com)

瑞銀報告稱，2018 上半年，中國出口表現仍穩，但進口亦強勁成長，雖然 2018 全年，中國經常帳戶可望維持順差，但其占國內生產毛額 (GDP) 比重，或將從 2017 年的 1.3%，降至 0.2%，2019 年甚至可能轉為小額逆差。

若上述情形成真，將是 24 年來，年度經常帳戶首次出現逆差；此外，為對應貿易戰，若中國政府祭出更強的寬鬆政策，經常帳戶逆差，也將隨之擴大。

報告表示，貿易戰影響正逐步顯現，經常帳戶順差轉逆差，不僅會降低其對資本外流的緩衝作用，亦可能打擊市場信心、加速資本外流，人民幣將面臨更大的貶值壓力。

儘管人民幣貶值，有助抵銷貿易戰帶來的部分衝擊，但大幅貶值，恐重創市場信心，引發恐慌性資本外流，進而影響金融系統穩定。

瑞銀預估，中國將加強資本管制、審慎管理人民幣中間價，並進一步開放市場，鼓勵資金進入，藉以避免人民幣大幅貶值。

瑞銀預計，2018 年底，人民幣兌美元匯率，約為 7.0；2019 年底，為 7.3；但若貿易戰進一步升級，美國對所有中國輸美商品，加徵 25% 關稅，2019 年，人民幣兌美元匯率，可能貶至逼近 7.5。