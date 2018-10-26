英國內閣激烈爭吵 脫歐談判暫停 英鎊短線下挫

留給英國和歐盟敲定退歐協議的時間已經越來越少（退歐時間 2019 年 3 月 29 日），而英國首相特蕾莎 · 梅的內閣還在內訌爭吵不休，談判被迫擱置。

彭博社周四報導，由於英國內閣爆發激烈爭論，無法達成一致，英國退歐談判暫停，在下周一發布下一財年預算報告之前，英國肯定不會提出任何新的計劃。英鎊聞訊下挫。

報導稱，在周二的」暴風雨會議「之後，英國內閣成員就在不將英國永久納入歐盟貿易體系的前提下，如何避免在愛爾蘭邊境接受海關檢查（即英國與愛爾蘭之間出現「硬邊界」）展開了激烈的爭論。7 名支持英國退歐的內閣大臣公開反對允許英國無限期留在歐盟關稅同盟的提議。

儘管特蕾莎 · 梅的辦公室表示，技術層面的談判的仍在進行。但是，報導指出，英國退歐事務大臣或歐盟首席脫歐談判代表都沒有參與其中。這意味著雙方的談判實質上已經擱置了。

內閣激烈內訌、談判擱置，英鎊聞訊下跌。英鎊兌美元短線下挫 28 點，刷新 9 月 5 日以來低點至 1.2798，英鎊兌美元跌破 1.28，使得盤中跌幅擴大至將近 0.6%。不過，英鎊下跌也和美元近期重拾漲勢有關。美元指數年初至今漲幅近 8.5%，近日連續上漲，直逼年內高點 96.99。

英國和愛爾蘭再度出現「硬邊界」，可能導致兩國就北愛爾蘭的歸屬再起爭端。

英國 1998 年將北愛爾蘭和愛爾蘭「軟邊界」無障礙的狀態寫入法律，確保了愛爾蘭將不再謀求與北愛爾蘭統一，也平息了持續數個世紀的英愛爭端。如今歐盟重提「英愛硬邊界」，無疑是對英國領土完整的挑戰和威脅。

但是，目前給出的避免重返硬邊界的選擇：讓英國選擇「脫歐但不脫離關稅聯盟」，「脫歐、脫離關稅聯盟但協商一個銜接過渡方案」，或不列顛島「全脫」而北愛爾蘭「半脫」，這些實質上是「半脫歐」的選項對英國來說，無論是民意或是實際利益上，都難以接受。

英國選擇「脫歐但不脫離關稅聯盟」，或是協商銜接過渡方案，不但背離了脫歐公投結果，其它歐盟成員國也難以接受英國享受「特殊待遇」。

不列顛島「全脫」而北愛爾蘭「半脫」，這無疑是對英國主權的挑戰。特蕾莎 · 梅在議會中的同盟——北愛爾蘭民主統一黨領導人 Arlene Foster 就表示，這相當於歐盟「吞併」北愛爾蘭。