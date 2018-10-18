人民幣一度貶破6.94 基金經理籲：國家該介入了

根據《彭博社》報導，美國財政部公布半年度匯率報告，未將中國列為匯率操縱國，加上聯準會 (Fed) 會議記錄偏鷹派，助長美元走強，今 (18) 日在岸人民幣一度貶破 6.94 關卡，創 21 個月新低；對此，基金經理人呼籲，「國家該介入了」。

台北時間週四下午 5 點 08 分，Investing.com 數據顯示，美元兌人民幣上揚 0.14%，至 6.9371。

美元兌人民幣續揚。(圖：翻攝自 Investing.com)

除人民幣走貶外，陸股表現也令投資人憂心不已，週四上證指數收跌 2.94%，至 2486.42 點，為 2014 年 11 月以來新低，與 1 月高點相比，下跌約 30%。

北京 Tonglingshengtai 資產管理公司基金經理 Dong Baozhen 直言，「國家不能袖手旁觀，是該介入的時候了。」

西太平洋銀行 (Westpac Banking) 駐新加坡亞洲宏觀策略主管 Frances Cheung 表示，部分市場人士認為，中國政府會極力避免人民幣重貶，以免被美國列為匯率操縱國，而財政部的半年度匯率報告出爐後，這場賭局也隨之告終。

雖然中國未被列為匯率操縱國，降低了美中貿易戰進一步升級的風險，但美國財政部仍於半年度匯率報告中強調，將對近來持續走貶的人民幣「密切監控」。

另一方面，Fed 日前公布 9 月會議記錄，決策官員一致認為，有必要進一步升息，立場更趨鷹派。

由會議記錄可得知，決策官員普遍預期，美國經濟會持續擴張，勞動市場緊俏、通膨攀升，利率將進一步上升。