台經院公布 9月製造、服務與營建業營業氣候測驗點同步下滑

台經院表示，觀察近期國際預測機構對全球經濟成長的看法，國際貨幣基金 (IMF) 將今年全球經濟成長率下修 0.2 個百分點，經濟成長率來到 3.7%，且對於全球貿易成長預測進行調整，預期今年的世界貿易將成長 4.2%，較先前的預測下修 0.6 個百分點，顯示美國與貿易夥伴之間的貿易緊張局勢開始影響全球經濟活動。儘管美國今年以來經濟復甦力道強勁，拉抬就業市場與物價表現，使得利率攀升、美元走強，但也間接導致資金從新興市場外流，加上近期地緣政治風險攀升，影響金融市場動盪加劇。在國內方面，儘管適逢資通訊產業旺季，國際品牌行動裝置新機出貨需求強勁，帶動相關供應鏈廠商營收表現。不過受到美中貿易衝突持續升溫，使得下游客戶轉為保守觀望，機械設備業出口與外銷訂單年增率皆轉為負成長，部分石化原料報價亦同步下跌，令相關廠商對於當月景氣看法轉為持平與看壞，加以比較基期墊高，出口增速明顯收縮，製造業廠商對於未來半年景氣看法仍多以保守看待。



服務業方面雖有中秋烤肉採買商機，然傳統節慶消費旺季已過，使得超市、量販與超商業績較上月放緩，令零售業者對於當月景氣看法多以持平看待，加上美中貿易戰持續擴大所造成的金融市場波動，且交易天數較上月減少，使得集中市場股票成交量萎縮，拖累金融業者對當月景氣看法；營建業方面儘管年度公建預算達成率與房屋開工率皆持續拉高，然不動產業 9 月建物買賣移轉件數成長有限，加上房市供給端不斷放大，與未來利率面臨變動的風險，使得購屋腳步趨緩。



根據台經院調查結果，2018 年 9 月製造業、服務業與營建業營業氣候測驗點同步下滑，其中製造業與服務業皆為連續二個月下滑；營建業結束先前連續三個月走升的態勢。



在製造業調查部分，根據台經院對製造業廠商所做 2018 年 9 月問卷結果顯示，認為當 (9) 月景氣為「好」比率為 11.6%，較上月 22.1% 減少 10.5 個百分點，認為當月景氣為「壞」的比率則為 42.1%，較上月 22.1% 增加 20.0 個百分點，產業多以持平或看壞比例居多；由整體廠商對未來半年景氣看法加以觀察，看好廠商由上月的 15.0% 增加 0.7 個百分點至當月的 15.7%，看壞比率由上月的 26.1% 增加 5.9 個百分點至當月的 32.0%，其中多數產業以持平看待。



將上述製造業對當月及未來半年景氣看法比率之調查結果，經台經院模型試算後，2018 年 9 月製造業營業氣候測驗點為 93.76 點，較上月修正後之 98.25 點下滑 4.49 點。



在服務業調查部分，對當 (9) 月景氣看壞比例較高者為證券業、保險業與餐旅業，而零售業則以持平看待；在未來半年看法的部分，除證券業與保險業看好比例較高外，其餘產業多以持平看待。



將上述服務業對景氣看法調查結果，經過台經院模型試算後， 2018 年 9 月服務業營業氣候測驗點為 95.62 點，較上月修正後之 98.00 點減少 2.38 點。



在營造業方面，2018 年 9 月景氣表現小幅上揚走勢，主要係由於年度公建預算達成率與房屋開工率皆持續拉高；未來半年營造業景氣則以持平看法居多，由於前瞻基礎建設計畫之先期規劃作業大多數已完成，雖尚有少數建設項目因用地取得困難與地方政府重新提案等因素影響而未能即刻落實，所幸已有列管追蹤該進度，故對於整體公建投資動能不至於造成太大的影響。



而不動產業方面，2018 年 9 月六都建物買賣移轉件數增長幅度有限，反映年底適逢九合一選舉，況且買賣雙方對價格搓合時間拉長，使得購屋腳步趨緩等現象；而未來半年不動產業景氣則僅以保守看待，主要係因房市供給端不斷放大，加上未來利率面臨變動的風險，以及金管會持續關注不動產放款情況，更何況買賣雙方對於價格認知的差距又有所擴大所致。



將上述營建業對景氣看法調查結果，經過台經院模型試算後，本次營建業 9 月營業氣候測驗點為 96.53 點，較 8 月之 99.28 點下跌 2.75 點，結束連續三個月上揚的態勢。

