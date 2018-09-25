台經院公布 8月製造與服務業營業氣候測驗點由升轉降 營建業續揚

台經院表示，自去年以來，全球景氣同步擴張，然觀察近期國際經濟情勢，主要國家成長表現不一致，美國經濟持續擴張，歐洲經濟復甦力道趨緩。再者，隨著國際原油價格走高、美中貿易戰越演越烈、新興市場金融風險攀升等不確定因素作用下，恐影響未來全球景氣表現。在國內方面，適逢電子零組件產業旺季，國際品牌新機備貨需求暢旺，帶動晶圓代工、封測、晶片、被動元件、印刷電路板等供應鏈廠商營收表現，8 月資通訊與電子產品外銷訂單皆創歷年同月新高，使得電子機械業對於當 (8) 月景氣看好比重較其他產業為高。不過受到美中貿易衝突持續升溫、虛擬挖礦熱潮降溫、新機拉貨效應疑慮等影響，加以比較基期墊高，出口增速明顯收縮，製造業廠商對於未來半年景氣看法更顯保守。



服務業方面儘管適逢中元普渡，各類民生物資需求依舊強勁，不過在車市方面，受到農曆民俗月影響，8 月整體新車銷售數據僅達到上月的 6 成左右，加上中美貿易摩擦所造成的金融市場波動，台股交易投資動能不足，拖累金融業者對當月景氣看法；營建業方面主要受中南部豪雨與傳統淡季影響，工程進度延宕，房市買氣降溫，使得廠商對當月景氣看法多以保守看待，惟前瞻基礎先期規劃作業大致底定，各主體工程將依序開展，有助於相關業者看好未來產業景氣表現。



根據台經院調查結果，2018 年 8 月製造業與服務業營業氣候測驗點皆由上升轉為下滑，營建業為連續第三個月上揚的態勢。



在製造業調查部分，根據台經院對製造業廠商所做 2018 年 8 月問卷結果顯示，認為當 (8) 月景氣為「好」比率為 21.8%，較上月 25.0% 減少 3.2 個百分點，認為當月景氣為「壞」的比率則為 22.7%，較上月 20.7% 增加 2.0 個百分點，除電子機械業看好比例較高外，其餘產業多以持平或看壞比例居多；由整體廠商對未來半年景氣看法加以觀察，看好廠商由上月的 22.8% 減少 7.8 個百分點至當月的 15.0%，看壞比率由上月的 16.4% 增加 9.9 個百分點至當月的 26.3%，其中多數產業以持平看待。



將上述製造業對當月及未來半年景氣看法比率之調查結果，經台經院模型試算後，2018 年 8 月製造業營業氣候測驗點為 98.16 點，較上月修正後之 101.46 點下滑 3.30 點。



在服務業調查部分，對當 (8) 月景氣看好比例較高者為零售業與餐旅業，而金融相關產業多以持平看待；在未來半年看法的部分，除證券業看好比例較高外，其餘產業多以持平看待。



將上述服務業對景氣看法調查結果，經過台經院模型試算後， 2018 年 8 月服務業營業氣候測驗點為 96.39 點，較上月修正後之 100.08 點減少 3.69 點。



先在營造業方面，2018 年 8 月景氣表現小幅下滑走勢，主要係由於中南部豪雨成災，造成當地多處基地停工；未來半年營造業景氣以好轉視之，主要是為追回工程進度，政府將加快審核計畫書與辦理招標發包，且地方建設礙於經費不足之處，也有透過計畫修正與提高補助款比例來增加工程釋出誘因，故工程資源將更趨集中。



而不動產業方面，2018 年 8 月景氣呈現轉差態勢，反映時序進入農曆鬼月，以及中南部又出現連續大雨、水災，又買賣雙方對價格認知差距無法拉近所致；而未來半年不動產業景氣則僅以持平看待，顯然九合一選舉將近、金管會持續關注不動產放款情況、房市供給不斷釋出、經濟狀況壟罩於美中貿易摩擦的不確定性之中，均是未來半年國內房市表現所面臨的變數。



將上述營建業對景氣看法調查結果，經過台經院模型試算後，本次營建業 8 月營業氣候測驗點為 99.47 點，較 7 月之 98.51 點上揚 0.96 點，為連續第三個月上揚的態勢。