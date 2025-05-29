川普關稅政策遭重挫 美聯邦法院裁定「違法」

鉅亨網編譯羅昀玫 2025-05-29 07:49

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美國聯邦法院週三 (28 日) 做出重大裁決，認定美國總統川普無權依據《1977 年國際緊急經濟權力法》(IEEPA) 對全球商品課徵大規模關稅，阻止川普 4 月 2 日「解放日」公布的對等關稅措施生效。

美國國際貿易法院的這項裁定可能使川普政府發動的貿易戰戛然而止，法院幾乎全面阻止各類關稅措施，等同於推翻川普自上任以來建立的大部分關稅政策架構。

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川普政府現在可以向聯邦法院對該裁決提出上訴。

該法院於兩起分案中作出簡易判決，明確指出 IEEPA 並未賦予美國總統「不受限制的關稅權力」，因此駁回依該法頒布的所有貿易令，並對其實施永久禁令。這是該法自制定以來首度被用於徵稅場景，卻遭法院明確否定。

訴訟由多家企業與數個州政府共同提起，主張川普透過 IEEPA 課稅的命令違憲，因美國憲法明確將進口關稅權限授予國會。三位審理法官分別由雷根、歐巴馬與川普三位歷任總統時期所任命，裁決展現跨黨派共識。

法院跳過了原告要求頒布禁制令的請求，直接做出判決，明確指出 IEEPA 並未授權川普政府頒布任何「全球性、報復性或涉及走私」的關稅命令。

法院表示：「被質疑的關稅命令將被撤銷，其效力將被永久禁止執行。」

該項裁定暫停了川普政府針對中國商品所課徵的 30% 關稅，以及對來自墨西哥與加拿大部分進口商品加徵的 25% 關稅，同時也撤銷對大多數進口商品所施行的 10% 基準關稅。

然而，此裁決不影響針對汽車、汽車零組件、鋼鐵與鋁材所課徵的 25% 關稅，因這些措施是依據《貿易擴張法》第 232 條所實施。

由於美國法院阻止川普 4 月 2 日關稅政策生效，市場對此消息表示歡迎，標準普爾 500 指數期貨聞訊急升 1.3%，黃金、日元走低。

目前白宮尚未對裁決結果發表正式回應。

隨著各類商品每日持續進入美國港口，這項判決可能引發進口流程混亂，打亂美國與其他各國的貿易協議。外界關注後續行政部門如何因應，以及是否會有更高法院介入審理。