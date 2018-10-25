聯嘉前三季每股盈餘約0.8元 估全年營收年增30-40%

台灣最大 LED 號誌燈供應商聯嘉光電 (6288) 下午應交易所之邀舉行業績說明會，公司前三季營收年增 36%，預估第四季毛利率維持 20% 左右，營收每月都可維持年增 20-30% 成長。法人估，聯嘉今年全年營收年增 30-40%，每股盈餘近 1 元。聯嘉 9 月營收 3 億元，月減 1.64%，年增 23.05%。累計前三季營收為 25.23 億元，年增 36%。董事長黃昉鈺指出，若不是部分車款在中國銷售不佳，聯嘉原本成長率則可望突破 40%。



前 9 月各產品營收比重來看，車燈應用佔比為 88%，綠能產品為 8%，工業應用 4%。以地區來看，美洲市場佔比最高達 77%，中國為 13%，台灣約 9%，其他則為 1%。



聯嘉指出，受到新舊車交接、新車訂單遞延、被動元件上半年缺貨及匯率變動大，使得營收年增較市場預期略減，不過現在被動元件缺料緩減，預期第四季每個月營收可望年增 20-30%。



聯嘉目前全球有 6 個據點，台灣、美國 3 個及大陸 2 個，今年在密西根底特律買新廠，增建產線及倉庫，原本公司預估 2020 年上半年投產，不過今天法說會上，黃昉鈺指出，新廠將提前至 2019 年第三季完成產線設置，第四季開始量產。



聯嘉光電未來將推廣 Mini-LED、Micro-LED 及顯示屏模組，以自有品牌的微型 LED 元件與模組，推廣至汽車顯示屏、大型顯示屏客戶。



根據資料顯示，LED 車燈市場將於 2024 年達到 400 億美元，聯嘉對整車的元件及模組都有供貨能力，盼扮演重要角色。



在美國電動車特斯拉部分，Model 3 一年訂單 50 萬輛，目前一週出貨量已提升至 5000-6000 輛，同時也逐漸銷售至歐洲，聯嘉扮演 Tier 2 及 Tier 3 角色，用自有專利模組技術 Uniflex 設計尾燈與行李燈，Tier 3 則 EOI LED 出售給美國 EMS 廠生產第三煞車燈 (CHMSL)。



黃昉鈺表示，隨著電動車及自駕車等相關技術的發展，LED 顯示屏因有省電、高亮度、設計自由度高等優點，未來數位儀表板的演進上，將扮演重要角色。



黃昉鈺指出，一般來說，拿到訂單約 3-5 年，甚至 9-10 年，去年營收原本會較好，但因新車延宕致使業績受影響，目前來看，在新車導入量產及舊車持續供貨，業績成長性會相當高，預期未來仍看好。



法人估，聯嘉光電前三季稅後盈於約 1.3 億元，每股盈餘約 0.8 元，今年全年營收年增 30-40%，每股盈餘接近 1 元。

