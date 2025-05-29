被酸「總是臨陣退縮」川普火了：這叫談判！

鉅亨網編譯王貞懿 2025-05-29 02:17

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據《CNBC》報導，美國總統川普周三 (28 日) 反擊外界批評，否認其關稅政策是「TACO 貿易」(川普總是臨陣退縮)。川普反駁：「你把這叫做退縮嗎？這叫談判！」

「TACO」是英國《金融時報》金融評論員 Robert Armstrong 所創造的術語，代表「川普總是臨陣退縮」(Trump Always Chickens Out)，用來形容川普宣布重大關稅威脅導致市場下跌，隨後又暫停或減輕關稅使市場回升的模式。

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當 CNBC 在白宮就此術語提問時，川普否認自己曾經退縮，並強調他的舉動幫助美國在貿易談判中獲得優勢。

川普以最近對歐盟的關稅威脅為例說明：「在我宣布要對歐盟進口商品課徵 50% 關稅之後，他們說『我們可以隨時見面』。」他反問：「你把這叫做退縮嗎？」

在批評記者的問題令人厭惡後，川普強調：「這叫做談判。」

川普進一步表示：「可悲的是，現在當我與他們達成更合理的協議時，外界卻說『哦，他退縮了』。這真是令人難以置信。」

市場反應方面，川普上周五宣布將從 6 月 1 日起對歐盟徵收 50% 關稅後，股市應聲下跌。周日，在與歐盟委員會主席馮德萊恩 (Ursula von der Leyen) 通話後，川普宣布將關稅實施日期推遲至 7 月 9 日。

之後，在陣亡將士紀念日假期結束後的首個交易日周二 (27 日)，美股主要指數均收漲。