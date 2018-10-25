樺漢併S&T效益顯現 Q3毛利率、營益率回升 獲利估逐季增

鴻海 (2317-TW) 旗下工業電腦大廠樺漢 (6414-TW) 受惠併購的 S&T 毛利逐漸向上，法人估第三季營益率可望回到 5% 的水準，帶動獲利表現回溫，第四季可望優於第三季，全年獲利也有機會維持年增表現。

樺漢今年第二季因認列帆宣、S&T 的營業費用，導致營益率衰退，獲利表現受到干擾，但下半年隨 S&T 及其子公司康創 (Kontron) 毛利率表現逐漸改善，第三季營益率可望回到 5% 的水準，將帶動下半年獲利逐季成長。

目前樺漢整合效益逐漸顯現，產品結構也逐漸改變，其中包括系統、硬軟體整合、純硬體訂單，其中純硬體營收比終約占整體規模 3 分之 1，其中公司規劃以康創布局自動化工控、軍用、醫療等高殖化領域，將有助提升毛利率穩定向上。

至於在美中貿易戰方面，樺漢可將組裝業務轉至墨西哥再出口，對公司影響甚微，而部份轉單到台灣生產的客戶，也願意自行吸收成本，目前看來每個月影響的營收金額僅約 3000 萬元，就算明年關稅提升至 25%，影響也不大。

不過市場對樺漢受美中貿易戰影響抱有疑慮，加上大盤震盪，外資、投信聯手大砍樺漢持股共逾 7000 張，今日股價跌破 200 元，最低來到 190 元，若以今年最高點 536 元計算，波段跌幅近 65%。