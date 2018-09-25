〈營業氣候調查〉製造業創14個月新低 台經院示警「景氣恐將從最高峰往下掉」

台灣經濟研究院今 (25) 日公布 8 月製造業和服務業營業氣候測驗點同步下滑，僅營建業為連續第 3 個月上升態勢；其中，製造業來到 98.16 點，月減 3.30 點，並創 14 個月來新低，服務業為 96.39 點，月減 3.69 點，也是 4 個月低點，而營建業為 99.47 點，月增 0.96 點。

台經院景氣預測中心主任孫明德示警，台灣景氣循環從谷底到擴張，大約需要 30 個月，上一次的谷底約落在 2016 年 2 月，這次製造業和服務業營業氣候測驗點下滑幅度較大，或許透露著「台灣景氣將從最高峰要往下掉」，接下來要觀察的重點是美中貿易戰對台灣出口的衝擊有多大，以及新興市場貨幣動盪大的影響。

台經院認為，近期主要國家經濟表現不一，美國經濟持續擴張，歐洲復甦力道趨緩，加上美中貿易紛爭短期難以解決，恐影響全球經濟成長腳步。

而在國內部分，適逢電子零組件產業旺季，行動裝置新機備貨需求升溫，使資通訊與電子產品外銷訂單皆創歷年同月新高，惟貿易衝突持續擴大，製造業廠商對於未來半年景氣看法更顯保守。

服務業方面，由於新車銷售數據下滑、金融市場波動，台股交易投資動能不足，拖累相關業者對當月景氣看法。

而營建業方面儘管面臨傳統民俗月和中南部豪雨影響房市買氣與工程進度，不過隨著各大主體工程將依序開展，如前瞻基礎先期規劃作業大致底定，有助於業者看好未來景氣表現。

在製造業調查上，廠商認為當 (8) 月景氣為「好」比率為 21.8%，月減 3.2 個百分點，認為當月景氣為「壞」的比率則為 22.7%，月增 2.0 個百分點，除電子機械業看好比例較高外，其餘產業多以持平或看壞比例居多。

而製造業對未來半年景氣看法中，看好廠商由減少 7.8 個百分點至 15.0%，看壞比率由上月的 16.4% 增加 9.9 個百分點至當月的 26.3%，其中多數產業以持平看待。

服務業方面，對當 (8) 月景氣看好比例較高者為零售業、餐旅業，而金融相關產業多以持平看待；未來半年看法中，以證券業看好比例較高，其餘產業多以持平看待。