〈台股資金大逃殺〉外資資金退潮明顯 政府護盤只是死貓跳 切勿貿然跟單

鉅亨網記者陳慧菱 台北 2018年10月25號11點5分

美股再遭血洗，外資資金頻頻班師回朝，外資今年以來賣超台股 3120 億元，創史上次高紀錄，資金退潮明顯，分析師表示，政府護盤只能短撐指數，尤其媒體有釋出政府護盤鎖定在永續指數概念股，然而在外資不回頭前，護盤硬撐起的行情都只是死貓跳，在底部為確立之前，投資人切勿貿然跟單。

台股 10 月以來已跌超過 1500 點，外資今年以來賣超台股 3120 億元，創史上次高紀錄，且近日密集下修台股重要個股投資評等，資金退潮明顯，整體台股持續呈現空方格局。

面對台股跌跌不休，儘管國安基金暫不進場，但是政府還是指示四大基金護盤，昨天政府基金急撥 140 億元給七家投信投入台股，據了解，政府基金、公股券商自 10 月以來，已進場超過千億元，代表這一波進場護盤的政府基金與公股券商，都被慘電。

台股今天重挫，但是盤中都未再跌破早盤低點，跌幅沒有再擴大，而且政府基金主要護盤標的之「台灣永續指數」成分股，包括中華電在平盤附近抗跌盤整，統一更逆勢走紅，分析師表示，政府基金護盤或許非空穴來風，但是外資資金派對已近尾聲，退潮跡象明顯，就算知道政府護盤標的，還是不要貿然跟單，以免接到掉下來的刀子。