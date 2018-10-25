皇普手中掌握5大建案總銷160億元 Q4起陸續推案

上市建商皇普建設 (2528-TW) 去年 10 月由新團隊入主，董事長蘇永平表示，皇普建設將在台南、桃園、新竹及台中推出 5 個新建案，總銷 160 億元，其中以在台中的光華高工原址投入興建的住宅案規模最大，單一個案總銷規模達到 80 億元，並由海悅代銷。

目前皇普建設已取得台南、楊梅、桃園、竹北、台中共 5 筆土地，其中台南 10 億元「皇普文苑」、桃園 16 億元「皇普 MVP」下月正式開案；2019 年還有 3 案將推案，最快完工為台南「皇普文苑」在 2020 第 3 季完工，也將為皇普提供 2020 年起 3 年的業績來源。

皇普建設總銷 16 億元的「皇普 MVP」桃園建案，為目前皇普規劃建案第 2 大的個案，並已在 10 月開工，並以防水保固 10 年為建案最大訴求點。。

蘇永平對於目前台灣整體房市走勢的看法指出，全台房市雖已止跌，但房價還不會往上走，目前美國連續升息，台灣何時升息就看能撐多久，一旦升息確定，房市一定先面臨壓力。

蘇永平指出，皇普建設在今年的購地案已先告一段落，對於手中仍有多筆建地洽談中，仍待 2019 年開年再陸續敲定，也不排除進入雙北市購地推案，目前皇普建設仍以穩建的腳步推出建案銷售為主。

蘇永平指出，以目前皇普建設 25.38 億元的股本，相當適中，未來如有籌資需求，仍將以發債為主。