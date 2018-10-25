搶攻離岸風電 台船11月成立環海風電工程公司 盤中股價逆勢上揚

台船 (2208) 進軍離岸風電向前邁進一步，昨 (24) 日與全球離岸風電廠商沃旭能源簽署超過 2 萬噸基樁 (pin-pile) 製造供應合約；台船昨日也舉行「Marine-Team 暨離岸風電海事工程協力廠商大會」，分享 Marine-Team 的推動及海事工程策略與現況。台船董事長鄭文隆表示，M-Team 將全力推動離岸風電產業供應鏈本土化，未來台灣本土海事工程施工船隊將進入實質推進階段。激勵台船盤中股價逆勢上漲。除台船外，包括中鋼 (2002)、世紀鋼(9958)、新光鋼(2031)、台灣港務港勤，以及 30 多家廠商加入 M-Team，陽明(2609)、台航(2617) 看好離岸風電商機，近日也加入 M-Team。



政府綠能產業政策 2025 年再生能源所佔比例要達 20%，其中 2025 年將完成 5.5GW 的離岸風電開發，推動策略是「先示範、次潛力、後區塊」，所以從明年起到 2025 年，台灣將進入離岸風場密集建設期。未來的開發業務量龐大，商機可期，預期達 9,000 億元左右，而政府也擬好相關配套措施來協助國內廠商參與離岸風電開發，落實本土化政策。



鄭文隆指出，未來台灣本土海事工程施工船隊將進入實質推進階段，故台船與國際海工經驗豐富之比利時商 GeoSea 進行合作，雙方更以工程統包服務與技術深耕落實本土概念協議合作，並已獲經濟部支持，預計於今年 11 月正式成立台船環海風電工程公司。屆時透過彼此技術經驗與專業船隊交流，明確落實離岸風電產業本土化及帶動國內外廠商投資船機設備，使臺灣成為離岸風電亞太供應鏈先驅，藉此實現能源政策及產業政策雙贏局面。

