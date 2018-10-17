〈美股快訊〉大摩上修目標價至475美元 Netflix盤前股價漲逾11%

Netflix (NFLX-US) 第 3 季財報表現亮眼，摩根士丹利將其目標價，上調至 475 美元，較週二收盤價高逾 37%，今 (17) 日美股盤前，Netflix 股價漲逾 11%。

台北時間週三下午 5 點 30 分，Investing.com 數據顯示，Netflix 盤前股價上漲 11.72%，至 387 美元。

Netflix 盤前股價上漲。(圖：翻攝自 Investing.com)

摩根士丹利最新報告指出，Netflix 持續強化其「競爭力護城河」，在全球各市場，皆獲致成功。

報告預估，2019 年，Netflix 全球新增用戶，將超過 2500 萬；摩根士丹利分析師 Benjamin Swinburne，將 Netflix 目標價，從 450 美元上調至 475 美元，較週二收盤價，高出逾 37%。

RBC Capital Markets 分析師 Mark Mahaney 在報告中寫道，Netflix 的用戶成長與收入，正在加速，其定價及獲利能力，亦持續提升。

Mahaney 將 Netflix 目標價提高 10 美元，至 450 美元，並維持「優於大盤」評級。

KeyBanc Capital Markets 分析師 Andy Hargreaves，看好 Netflix 的戰略定位，認為其股價可漲至 377 美元。

Stifel 分析師 Scott Devitt 預估，Netflix 的國內市場，將穩定成長，國際市場發展，可望加速，2019 年新增用戶，上看 2900 萬。

Devitt 把 Netflix 目標價，從 395 美元上調至 474 美元，並維持「買入」評級。