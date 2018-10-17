六張圖看懂：新增用戶大幅回暖 Netflix宣告王者歸來

美東時間 10 月 16 日，美國四大科技股之一的 Netflix 發布了第第三季財報。

在經歷了收入、新增用戶量均遜市場預期的第二季之後，本季 Netflix 強勢反彈。Netflix 數據顯示，第三季公司營收 40 億美元，年增率上漲 33.8%，符合市場預期；而早前大幅下滑的美國新增訂閱用戶回升至 109 萬，高於第三季指引 40 萬，而國際新增用戶 587 萬也遠超預期中的 1446 萬。

雖然美國科技股還處在大幅動盪之中，但這樣一份強勁的財報無疑是給市場吃了一顆定心丸。 Netflix 周二收漲 4%，346.40 美元價格為一周新高。 盤後漲近 15%，嘗試突破 390 美元。今年以來 Netflix 累漲 78%，遠遠跑贏了標普 500 累計漲幅 4%，也是 FAANG 科技全明星股組合的領跑者。

營收與利潤：營收穩定增長，成本控制能力優異

2018Q3 季度，Netflix 營業收入 40 億美元，與去年同期相比上漲 34%，自 2016 年 Q3 季度以來，公司一直維持着 30% 以上的業績增速。在業績指引中，Netflix 預計下季度營業收入將達 42 億美元，年增率增長約為 27.8%。

在支出及費用方面，本季度 Netflix 各項費用維持了穩定，國內 / 國際營業成本支出分別占比 24.8%、34.6%。與今年前兩季度水平相近。

得益於傑出的成本控制能力和穩定的收益增長，本季度 Netflix 經營利潤 4.8 億，12% 的經營利潤率也僅次於 2018 年第第一季。

作為 FAANG 中首個公布財報的科技股，對於本月身處動盪中的科技股具有指引作用，投資者而會從這樣一家大型科技公司中尋找信號，以驗證此類股票的高估值是否難以為繼。所幸奈飛不負眾望，交出了一份令市場滿意的答卷。

訂閱用戶：新增用戶大幅反彈，付費用戶增長穩定

在 Netflix 第二季財報中，對奈飛股價造成打擊的真正原因是新增用戶的大幅下滑。

作為全球最大的影音流媒體公司，Netflix 的主要收入來自於用戶的內容訂閱收費。早前過高的增長讓 Netflix 高估了單季度獲客能力，因此在上季度原創劇集並不多的情況下，新增用戶大幅跳水不得不讓人質疑 Netflix 的續航能力如何。

在市場預期修正以後，Netflix 本季度依然顯示出了強勁的增長能力。具體數據來看，美國本季新增用戶 109 萬，高於市場預期 87.5 萬，而國際用戶 587 萬的高增長，同樣打臉了華爾街早前預計的 505 萬。

值得一提的是，過去 10 個季度里有 8 次全球流媒體訂閱增量超出預期；此前曾連續四次跑贏市場預期至少 100 萬人，本次則跑贏預期接近 200 萬人，緩解了華爾街的最大擔憂。

付費用戶方面，Netflix 繼續保持着穩定增長。本季度 5847 萬人次的國內付費人數和 7347 玩的國際付費人數年增率去年分別增長 10.5% 和 39.5%。國內付費用戶方面，Netflix 已經維持 5 個月 10% 以上的高增速，39.5% 的國際付費用戶增長率相較於之前雖然有所下滑，但考慮用戶基數的不斷增大，1% 的變化比率並不值得擔憂。

第四季指引中，Netflix 稱總流媒體用戶將凈增 940 萬，大幅高出預期的新增 718 萬，其中 760 萬來自國際訂閱、180 萬來自美國國內凈增，好於預期的 605 萬和 162 萬。

第三季美國國內訂閱用戶實際凈增人數和第四季指引都說明，投資者此前可能過度估計了國內最大市場的飽和程度。不過 Netflix 未來的主要增量市場還是國際層面，公司認為，第三季利多的凈新增訂閱用戶主要歸功於超預期的全球獲客率，「包括亞洲在內的所有細分市場都有強勁增長」。

Netflix 首席內容官 Ted Sarandos 曾表示，今年夏天推出的公司史上首部印度原創電視劇 Sacred Games 是「巨大成功」。研究機構 Sensor Tower 也發現，第三季 Netflix 行動 App 下載量超過 5000 萬，集中在美國、巴西和印度，其中印度下載量較第二季增加 100%。由於目前 Netflix 在進軍的一些大型亞洲市場滲透率較低，增長潛力巨大，且當季財報證明了增長勢頭良好，都能繼續滿足華爾街對 Netflix 高成長屬性的渴求，也代表其在亞洲將站穩腳跟。

Netflix 還證明了自己擁有更強的議價能力。三季報很有意思的一個細節是，Netflix 認為在特定市場不提供免費試用期反而效果更好，會帶來更高的收入，因此認為免費試用期的訂閱人數增量對未來業務發展指示意義更弱。

在人均訂閱價格方面， 受到美元走強的兌匯損失影響，人均付費價格增長相較於第二季有所回落，Netflix 表示，在排除影響整體營收的 9000 萬美元此類損失後，國際市場年增率漲 11%。

此外，公司觀察發現，每一季付費的凈增人數增長比整體訂閱增量更穩定，整體訂閱人數反而受試用期波動拖累。因此從今年四季報開始，Netflix 只會提供有關付費流媒體訂閱用戶的增量指引，不再提供整體訂閱人數變動資訊；從 2020 年起，更是會徹底停止報告每一季參與試用的會員數。

現金流： 燒錢越多越成功

Netflix 的商業邏輯中，遵循的並非穩紮穩打而是「贏家通吃」，Netflix 通過持續的高投入變相提高了行業壁壘，使得各公司若想同 Netflix 競爭產品市場，必須在護城河內與其搏鬥廝殺。

截止第三季末，流媒體內容負擔是 186 億美元，較第二季環比增長 2 億美元，較去年同期增加 16 億美元。

第三季 Netflix 凈現金流流出 8.59 億美元，年增率去年增長 85%，預計 2018 年自由現金流預期更接近負的 30 億美元，好於官方此前指引的全年負 30-40 億美元區間。而在 2019 年，公司認為自由現金流將同今年持平，實際大於市場預期的明年全年自由現金流為負 23 億美元。

Netflix 首席財務官 David Wells 表示，預計年底前會為用戶建立 700 多個劇目組成的媒體庫。投行 Cowen 調查發現，第三季 Netflix 釋放了 676 個小時的新內容，比去年至少翻了一倍，也超過第二季的 452 個小時。Netflix 四季報開始會將一部分行政管理開支分成「內容」與「營銷」兩大類，一部分技術與發展成本也會計為「其他收入成本」，藉此反映持續、提高競爭力的自製內容投入。

在三季報中，Netflix 試圖下調單個原創劇集對新增訂閱凈值的影響。公司認為，就算被上億會員觀看的最火劇目，也只占據了整體流媒體加載播放小時數「很低的個位數百分比」。從季度付費凈新增訂閱用戶穩定增長的趨勢也可看出，「絕大部分增長都不是任何單一內容導致」。