美股盤後─ 中概股氣勢如虹 金融股領跌 美股四大指數漲跌互見

受到地緣政治緊張關係升溫，市場對本週財報抱持疑慮，週一美股四大指數漲跌互見。

週一 (22 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 126.93 點，或 0.50%，收 25317.41 點。

S&P 500 指數下跌 11.90 點，或 0.43%，收 2755.88 點。

那斯達克指數上漲 19.60 點，或 0.26%，收 7468.63 點。

費城半導體指數上漲 8.26 點，或 0.67%，收 1234.20 點。

受到金融股領跌的影響，S&P500 指數下跌，美國銀行 (BAC-US) 和花旗跌幅均超過 3%。 摩根大通 (JPM-US) 與高盛 (GS-US) 分別下跌 1.44% 和 2.36%。

科技股重量級財報週即將登場，科技股激勵那斯達克指數走高。尖牙股臉書 (Facebook Inc.) 小漲 0.47%、亞馬遜 (Amazon.com) 上漲 1.43%、Google 母公司 Alphabet (GOOGL-US) 小漲 0.43%、蘋果 (APPL-US) 小漲 0.61%。

Netflix (NFLX-US) 週一宣布發行 20 億美元垃圾債券，加上自製原創內容的現金流壓力，引發市場疑慮，拖累股價走跌 0.94% 至每股 329.54 美元。

受前日中國 A 股大漲的氣勢帶動，中概股氣勢如虹，阿里巴巴 (BABA-US) 大漲 4.11%、百度 (BIDU-US) 上揚 2.22%、京東 (JD-US) 走高 2.30%、拼多多 (PDD-US) 飆高 6.80%、騰訊控股 ADR (TCEHY-US) 走高 4.42%。

市場人士分析：中國欲仿效美股庫藏股模式，擬定修改公司法，完善中國庫藏股計畫以激勵陸股回購，這個利多消息才導致中國 A 股大漲。

然而，花旗分析師週一點出蔚來汽車 (NIO-US) 存在資料隱私權隱憂，以及受到產能目標提高衝擊現金流等利空因素，導致該公司股價走跌 3.96%。

蔚來汽車週一股價走跌 3.96%。(圖：AFP)

半導體類股方面，AMD (AMD-US) 大漲 5.79% 至每股 25.03 美元，近三個月已飆漲 42.02%，該公司預計明年將投入生產 7 奈米伺服器晶片。

Nomura Instinet 分析師 Romit Shah 上調英特爾至「買入」評級，Intel (INTC-US) 週一股價應聲上漲 2.30% 至每股 45.01 美元。受到十奈米進程落後對手、宣布事業群大規模改組等利空因素影響，近三個月已大跌 15.89%，今年迄今已下跌 4%。

週一外媒報導 Intel 因經濟因素，2019 年將停止發展 10 奈米製程的造假報導，英特爾隨即發布聲明駁斥，表明該公司在 10 奈米取得不錯進展，殖利率也持續提高，並上次財報分享的狀況相符。

華爾街分析

從美中關係陷入冷戰、沙國記者虐殺消息、義大利預算恐慌與川普在期中選舉之前採取的不可測行動的緊張局勢，全球市場仍然存在風險。儘管如此，在 10 月拋售潮期間，美股仍企圖反彈，亞馬遜、Alphabet、微軟和 Intel 等重量級科技公司即將公布財報，以及美國經濟數據也可能在未來幾天激勵股市。

財務分析網站 Estimize 指出：「儘管市場期待財報強勁結果，但迄今為止，各種擔憂似乎主導著媒體的走向，從貿易戰的恐懼、升息到薪資成本上升。市場多關注強勢美元，因為大約三分之一的公司財報中都特別提到，受到強勢美元的負面影響。」

FBN Securities 分析師：「需要讓市場冷靜下來讓投資者重新投入市場，希望財報季將有助於此。」目前為止，財報季已有了好的開始。根據 FactSet 的數據，82% 的已公布財報的 S&P 500 指數公司獲利表現均優於預期。

針對美中貿易戰，北方信託企業資訊長 Katie Nixon 表示：「在貿易談判方面，經濟成長減速可能會讓中國更處於防禦位置，尤其是相對於美國經濟的強勢增長。貿易是一個關鍵的投資風險，在未來，解決中美爭端的過程可能會成為拖累股市的因素之一。」

沃頓商學院金融學教授 Jeremy Siegel 則稱，我們現在面臨著挑戰，包括升息、期中選舉以及美中貿易緊張局勢，預估明年股市將表現平平。