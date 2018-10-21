美光強化在台布局 後段封測廠將啟動 打造一條龍製造

美商記憶體大廠美光科技 (Micron) 去年 3 月取得中科園區拍賣資產，規劃在台建立後段封測生產基地，透過該基地與美光台中晶圓廠相鄰的優勢，使晶圓製造與後段封測集中於一處，除有利業務拓展外，也同時強化在台佈局。該封測廠將於周五 (26 日) 開幕，等於為美光在台打造一條龍 DRAM 製造中心跨出關鍵的一步。

台灣美光目前在桃園與台中分別擁有 12 吋晶圓廠，為在台建立後段封測生產基地，美光在去年 3 月時，以新台幣 27.52 億元價格，成功標得位於后里中科園區的達鴻先進科技拍賣資產，在中科建立與台中晶圓廠相鄰的無塵室和設備，使美光晶圓製造與後段封測可集中於同一據點，並專注於建立集中式的後段封測營運。

取得中科後段封測生產基地，被美光視為在台建立 DRAM 卓越製造中心的重要一步，由於將晶圓製造與後段封測結合在同一地點，生產周期將會更快速，對美光的業務拓展與客戶端來說，均為有利的生產佈局。

2016 年美光與原本台塑集團旗下 DRAM 製造商華亞科合併後，成為台灣最大外商與外商投資者，而在台建立後段封測生產基地，打造一條龍的 DRAM 製造中心，也等於宣示美光要在台灣持續擴大投資的決心。除原有的晶圓製造外，後段封測生產基地啟動後，將強化美光在台灣的佈局，也有助台灣成為全球記憶體的專業技術中心。

而就在中科後段封測廠即將開幕前夕，美光在今年 8 月底時宣布，將投資約 30 億美元，在美國維吉尼亞州的工廠，同步擴充 DRAM 和 NAND Flash 產能，預計未來十年內，提供當地逾 1000 個工作機會。此為美光在台灣擴充 DRAM 產能與後段封測廠後，再次啟動 DRAM 擴產計畫，而該廠增建的無塵室預計於 2020 年上半年量產。