新興市場拖累全球經濟成長 其實各國逆風因素差異大

今年以來貿易戰陰霾籠罩全球，尤其恐會導致新興市場經濟成長減慢，也是拖累全球經濟成長的主要因素，元大寶華綜合經濟研究院指出，可留意到國際貨幣基金 (IMG) 對新興亞洲的下修幅度輕微，非歐盟的東歐國家經濟成長甚至上修，新興市場各國經濟所面臨的順逆風因素大不相同。

除了貿易戰因素，其實，隨著聯準會加快升息腳步，資金逐漸回流美國，導致新興市場出現資金緊縮壓力。

不過，元大寶華分析，在過去的歷史經驗裡，聯準會升息並不完全意味新興市場貨幣會轉向弱勢，原因在於，升息趨勢通常意味著美國經濟表現大好，可進一步帶動新興市場經濟表現。

比較不同的是，自去年以來，美國對外政策走向加強對內，政府啟動大規模企業減稅使跨國企業逐漸將生產移往美國，新興市場不僅流失動能還得面對資金出走的沉重壓力。

但也可注意到，隨著經濟制裁使全球原油供給出現短缺，再加上中東局勢不穩，油價持續攀升反將提供部分新興市場帶成長動能。

整體來看，經濟成長不僅可受惠於上漲油價，且較不受貿易戰政策影響，再加上國內也無明顯政策缺陷的國家，元大寶華分析僅有俄羅斯，以及輸油、輸氣管路經過的非歐盟東歐國家，能夠藉著油價助力來對抗當前的景氣逆勢，同時，本身經濟結構可受益於原物料價格的上漲的拉美國家，也有望扭轉當前頹勢。