健鼎兩岸總產能已提升到960萬呎 擴張策略出現重大轉折

美商蘋果供應鏈 PCB 廠健鼎 (3044-TW) 第 3 季營收以 147.23 億元續創新高，同時，第 4 季將再開出湖北仙桃廠新增每月 60 萬平方呎新產能；不過，在整體大陸地區生產環境的改變下，健鼎擴張策略已出現轉折，將不再擴大總面積的產出，轉向內層製程能力的增進。

也就是說，健鼎科技將在 PCB 製程及接單上，大力改朝高層數、高單價產品邁進，不僅有助於接單 ASP(平均單價) 的提高，也有助於獲利能力的增進；至於目前大陸本地中小型 PCB 廠因不堪限排及環保成本負擔而退出市場，健鼎科技主管指出，這些由陸廠所釋出的訂單，基本上為中低價的低階 PCB，也非目前健鼎目前生產的重點，也因此將以擴充如無錫廠的內層製程能量，爭取更多高階訂單。

健鼎 PCB 應用端主要是記憶體模組、硬碟、筆記型電腦、光電板、手機及伺服器、汽車板等為主，也是小米手機 PCB 板供應商，湖北仙桃廠在去年第 4 季增加每月 60 萬平方呎新產能，仙桃廠總產能增至每月 180 萬平方呎，整體產能已達每月 900 萬平方呎，健鼎科技本季湖北仙桃廠將新增 60 萬平方呎，推升全產能到兩岸每月 960 萬平方呎。

健鼎科技第 2、3 季營收連創高，但本土券商認為，在美中貿易大戰的影響之下，第 4 季營收成長力道受阻，第 3 季將是今年高峰，全年營收估約 519 億元，創新高，年增 13.47%，每股純益 8.22 元，明年將持續成長到 539.1 億元。

健鼎在第 4 季湖北仙桃廠新增產能開出，每月約 60 萬平方呎，將推升兩岸全產能將擴充到 960 萬平方呎，目前在中國大陸所有 PCB 廠中，健鼎產值僅次臻鼎 (4958-TW) 居第 2 位。

健鼎的 9 月營收達 49.02 億元，為單月歷史次高，並推升第 3 季營收至 147.23 億元，創新高紀錄；受惠於有利生產經濟規模及匯兌因素，法人估計，健鼎第 3 季毛利率，將回升至 19%。如健鼎科技的第 3 季毛利率果真回升到 19% 的水準，將創近 7 季新高水準。

健鼎科技公布的 9 月營收為 49.02 億元，月減 1.87%，年增 14.36%，第 3 季營收 147.23 億元，創新高，季增 15.55%，年增率 19.7%；累計前 9 月營收為 389.93 億元，年增 17.37%。

健鼎今年第 2 季營收 127.42 億元，毛利率 16.99%，季增 0.57 個百分點，年減 1.47 個百分點，稅後純益 10.01 億元，季增 22.5%，年減 3.94%；上半年營收為 242.7 億元，毛利率為 16.72，年減 1.13 個百分點，稅後純益 18.26 億元，年減 6%，每股純益為 3.47 元。法人預估，健鼎科技在有利生產經濟規模及匯兌因素之下，健鼎科技第 3 季毛利率回升到 19%。