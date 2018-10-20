義大利擔憂蔓延：西班牙公債和銀行債券均遭拋售

近期歐洲市場關注的焦點，除了英國脫歐談判拉鋸戰，還有義大利與歐盟之間就 2019 年該國預算議案的扯皮。由此觸發的義大利公債殖利率激增，已經蔓延到了歐元區邊緣國家。

金融部落格 Zerodge 觀察發現，過去三天，西班牙 10 年期公債殖利率從 1.65% 上漲至周五盤初的 1.82%，隨後回吐部分漲幅交投於 1.77%，仍創 2017 年 10 月以來最高。

（上圖來自金融部落格 Zerohedge）

西班牙公債價格深跌，與周四的一則最新消息有關。西班牙最高法院昨日裁定，將向銀行徵收一次性住房抵押貸款稅，稅率約為 1%，此前這一稅種由房貸申請方支付。

這代表西班牙人貸款買房的成本進一步轉嫁給銀行，而住房抵押貸款是西班牙銀行國內業務的主要來源之一。在歐元區低息環境影響下，銀行股盈利能力已經承壓，這一新政將引爆投資者對西班牙銀行業的負面情緒。

因此，西班牙銀行股周四大跌，國內業務越多的個股跌幅越深，金融類股是西班牙 IBEX 35 基準指數跌幅最大的板塊，並引發西班牙公債殖利率飆升。周五西班牙最高法院稱，由於周四裁定產生了極大的經濟和社會影響，且與此前法律背離，將召開全體會議再度商榷這一裁定。

但分析普遍認為，觸發西班牙公債殖利率上升的主要原因，還是同屬於「歐豬五國」的義大利公債殖利率飆升所致。

華爾街見聞曾提到，市場擔心歐盟下周否決義大利政府的 2019 年預算議案，10 年和 30 年期義大利公債殖利率均觸及 2014 年以來最高。美股開盤後，10 年期意 / 德債殖利率利差收窄至 318 個基點，此前一度創下 338 個基點的五年半最闊。義大利 5 年期 CDS 升至 292 個基點，創 2013 年 4 月以來新高。

歐元區邊緣國家的財政預算一直令人不安，義大利債市下跌因而拖累這些經濟體的債券普遍遭到拋售。投資者懷疑義大利發建制的民粹主義政府會啟動脫離歐元區程序，給其他邊緣國家做出不良示範：

周五，10 年期西班牙債券殖利率觸及 2017 年 3 月以來最高，上漲 10 個基點至 1.83%；10 年期葡萄牙公債殖利率上漲 9 個基點至 2.11%；交易清淡的 10 年期希臘公債殖利率上漲 13 個基點至 4.5%。

利差方面，法國 / 德國 10 年期公債殖利率差觸及 5 月份來高位 42 個基點。10 年期西班牙、葡萄牙和德債殖利率差也擴大至 5 月份來高位。

周四，義大利 3 個月美元 LIBOR 一度飆升 2.4bps 至 2.469%，為今年 3 月以來最大日內漲幅，坊間小道分析稱這是義大利銀行界在保自己的美元資金來源。

（持續更新中）

『新聞來源／華爾街見聞』